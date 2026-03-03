본문 바로가기
美·이란 전쟁에 역대급 낙폭…코스피 시총 377조원 증발

최호경기자

입력2026.03.03 18:06

삼성전자 시총 127조, SK하이닉스 87조원 감소

코스피가 3일 사상 최대 낙폭(452.22포인트)을 기록하며 상장사 전체 시가총액이 하루 만에 377조원 이상 증발했다.


한국거래소에 따르면, 유가증권시장 시총은 이날 종가 기준 4769조4000억원으로 전 거래일인 지난달 27일 대비 376조9396억원 감소했다. 이는 일별 증시 시총 감소액으로는 역대 최대 규모다.

3일 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 현황판에 코스피 지수 하락과 관련한 뉴스가 나오고 있다. 연합뉴스

삼성전자 시총은 전 거래일 대비 약 126조6803억원 감소했다. 삼성전자 주가는 이날 9.88% 급락하며 5거래일 만에 20만원선을 내줬다.


SK하이닉스도 시총이 86조9497억원(11.5%) 줄며 100만원선이 깨졌다. 현대차(-11.72%), LG에너지솔루션(-7.96%), 삼성바이오로직스(-5.46%) 등도 시총이 모두 감소했다.


코스닥 상장사 전체 시총도 이날 종가 기준 625조3793억원으로, 전날보다 29조9196억원(4.57%) 줄어 코스닥 시장 역대 두 번째로 큰 감소 폭을 보였다. 역대 1위는 2024년 8월 5일 43조원이었다.




최호경 기자 hocance@asiae.co.kr
