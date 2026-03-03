美·이란 전쟁에 역대급 낙폭…코스피 시총 377조원 증발

삼성전자 시총 127조, SK하이닉스 87조원 감소

코스피가 3일 사상 최대 낙폭(452.22포인트)을 기록하며 상장사 전체 시가총액이 하루 만에 377조원 이상 증발했다.

한국거래소에 따르면, 유가증권시장 시총은 이날 종가 기준 4769조4000억원으로 전 거래일인 지난달 27일 대비 376조9396억원 감소했다. 이는 일별 증시 시총 감소액으로는 역대 최대 규모다.

3일 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 현황판에 코스피 지수 하락과 관련한 뉴스가 나오고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

삼성전자 시총은 전 거래일 대비 약 126조6803억원 감소했다. 삼성전자 주가는 이날 9.88% 급락하며 5거래일 만에 20만원선을 내줬다.

SK하이닉스도 시총이 86조9497억원(11.5%) 줄며 100만원선이 깨졌다. 현대차(-11.72%), LG에너지솔루션(-7.96%), 삼성바이오로직스(-5.46%) 등도 시총이 모두 감소했다.

코스닥 상장사 전체 시총도 이날 종가 기준 625조3793억원으로, 전날보다 29조9196억원(4.57%) 줄어 코스닥 시장 역대 두 번째로 큰 감소 폭을 보였다. 역대 1위는 2024년 8월 5일 43조원이었다.





