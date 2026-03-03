남양주시, 청년도전지원사업 개강식 개최…청년 도전에 날개 달다

경기 남양주시는 3일 청년창업센터 3층에서 '2026년 청년도전지원사업' 개강식을 열고 취업에 도전하는 청년들의 새로운 출발을 응원했다.

주광덕 남양주시장이 3일 청년창업센터 3층에서 '2026년 청년도전지원사업' 개강식을 열고 취업에 도전하는 청년들의 새로운 출발을 응원하고 있다.

이번 개강식은 취업을 준비하는 청년들이 자신감을 회복하고 노동시장에 안정적으로 진입할 수 있도록 지원하기 위해 마련됐다.

행사에는 사업 참여 청년 70명이 참석했다. 참석자들은 2026년 청년정책 소개와 사업 운영 방향 등을 안내받았다. 또한 기존 참여 청년들의 소감을 공유하는 시간을 가졌다.

청년도전지원사업은 5주·15주·25주 과정으로 구성되며 3월부터 본격 운영한다. 참여 청년들은 개인 여건에 맞는 과정을 선택해 참여할 수 있다.

프로그램은 △취업 준비 교육 △전달력 향상 스피치 △현직자 특강 △뷰티스타일링·프로필 촬영 등 실전 중심 과정으로 구성된다. 과정별 참여 수당과 이수 인센티브를 지급하며, 국민취업지원제도 등 고용서비스와 연계해 취업까지 체계적으로 지원한다.

남양주시가 3일 청년창업센터 3층에서 '2026년 청년도전지원사업' 개강식을 열고 있다.

주광덕 시장은 "정약용 선생의 말씀처럼 모든 시작은 위대하다"라며 "청년이 두려움 없이 도전할 수 있도록 시가 함께하겠다"고 말했다.

'청년도전지원사업' 참여를 희망하는 청년은 '고용24'누리집에서 신청할 수 있으며, 자세한 사항은 한국고용복지센터 남양주점으로 문의하면 된다.





남양주=이종구 기자



