계명대, 2년 연속 신입생 등록률 100%…정원내 4622명 전원 등록

수시 비수도권 최초 3만 명 돌파, 정시 대형 대학 전국 1위

AI·SDN 인프라 기반 교육 혁신 성과, 지원 증가로 이어져

계명대학교(총장 신일희)가 2026학년도 신입생 모집에서 정원내 4622명 전원이 등록하며 2년 연속 등록률 100%를 달성했다.

학령인구 감소와 지방 사립대학의 입시 환경 변화 속에서도 수시·정시 모두 높은 선호도를 보이며 안정적인 충원 성과를 이어갔다.

계명대는 지난달 27일 체육관에서 2026학년도 신입생 입학식을 열었다.

계명대는 2026학년도 정원내 모집인원 4622명 가운데 4622명 전원이 등록해 등록률 100%를 기록했다.

2025학년도에 이어 2년 연속 완전 충원이다.

특히 수시모집은 비수도권 대학 가운데 최초로 원서접수 지원자 3만 명을 돌파했으며, 정시모집은 대형 대학(입학정원 3천 명 이상) 중 전국 1위를 기록한 것으로 집계됐다.

수시와 정시 전형 전반에서 나타난 동반 강세가 등록률 100%로 이어졌다는 분석이다.

대학 측은 AI 기반 교육 확대와 첨단 디지털 인프라 구축, 전공 간 융합 교육, 실습 중심 교육환경 조성 등 지속적인 교육 혁신 성과가 지원 증가로 이어졌다고 보고 있다.

전국 대학 최초로 인공지능(AI)·소프트웨어정의네트워크(SDN) 인프라를 동시에 구축하고, 전 계열로 AI 활용 교육을 확산한 점이 대학 경쟁력을 부각시킨 요인으로 분석했다.

학사제도 유연화와 비교과 프로그램 강화, 산학협력 확대 역시 수험생과 학부모의 신뢰를 높인 요소로 평가된다.

황병훈 입학처장(영어영문학과 교수)은 "고교 방문 입학설명회와 학부모 상담, 교사 대상 설명회 등 현장 중심 입시 홍보를 강화한 점이 실질적인 지원 확대로 이어졌다"며 "지원 단계에서 확인된 높은 관심이 최종 등록까지 이어지면서 2년 연속 등록률 100%라는 성과로 나타났다"고 말했다.

이어 "앞으로도 공정하고 투명한 전형 운영과 미래 산업 수요에 부합하는 교육 혁신을 지속해 대학 경쟁력을 더욱 높이겠다"고 밝혔다.





