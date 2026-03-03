석유공사, 중동 위기대응 상황반 긴급 가동…전략비축유 방출 점검

해외생산분 도입·공동비축 우선구매권 등 비상조치 재점검

중동 정세가 급격히 악화되자 한국석유공사가 석유수급 위기 대응 체제 점검에 나섰다.

석유공사는 3일 중동 상황 급변에 따른 '석유수급 위기대응 상황반 회의'를 긴급 개최하고 위기 대응 체계를 점검했다. 석유공사는 정부의 석유수급 위기 대응 체계에 맞춰 자체 상황반을 가동 중이다.

이날 회의에서는 ▲전략비축유 방출 ▲공동비축 우선구매권 행사 ▲해외 생산분 도입 등 주요 위기 대응 수단의 준비 상황을 집중 점검했다. 중동 사태 장기화 가능성에 대비해 단계별 조치가 즉시 실행될 수 있도록 점검을 강화한다는 방침이다.

또 중동발 불안으로 석유제품 가격 변동성이 확대됨에 따라 유통 단계별 일일 유가 모니터링을 강화하고, 오피넷과 알뜰주유소 사업 등을 통한 국내 유가 안정 방안도 논의했다.

석유공사가 전국 9개 비축기지에서 관리 중인 전략비축유는 전쟁·자연재해 등으로 석유 수급에 차질이 발생할 경우 민간에 방출하기 위해 저장하는 재고다. 우리나라는 정부 비축량과 민간 비축량을 합해 국제에너지기구(IEA) 권고 기준인 90일분을 웃도는 수개월치 비축유를 보유하고 있다.

석유공사는 1991년 걸프전, 2005년 미국 허리케인 카트리나 사태, 2011년 리비아 사태, 2022년 글로벌 고유가 대응 협력, 2022년 러시아·우크라이나 전쟁 등 총 다섯 차례에 걸쳐 IEA 등 국제사회와 공조해 정부 비축유를 방출한 경험이 있다.

최문규 사장 직무대행은 회의에서 "국제 정세 불안으로 에너지 수급에 대한 국민적 우려가 커지고 있는 상황에서 에너지 안보를 담당하는 공사의 역할이 어느 때보다 막중하다"며 "정부 지침에 따른 비상조치 방안을 즉각 실행할 수 있도록 경영진과 직원 모두가 철저한 대비 태세를 갖춰달라"고 말했다.





