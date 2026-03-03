난 향기 가득한 청도의 봄…제28회 청도난우회 봄 전시회 행사에 주민·애란인 발길

청도 지역 난 애호가들의 축제인 '제28회 청도난우회 봄 전시회'가 지난 1일부터 2일까지 양일간 청도농협 경제사업부 대회의실에서 개최돼 주민과 애란인들의 관심 속에 마무리됐다.

청도난우회(회장 박종술)가 주관한 이번 전시회는 지역 난 문화의 저변 확대와 애란인 간 교류 활성화를 위해 마련된 행사로, 회원들이 정성껏 가꾼 다양한 자태를 지닌 난 작품 150여 점이 출품·전시돼 관람객들의 발길을 사로잡았다.

청도군 제공

작품 앞에 선 관람객들은 저마다 난을 바라보고, 향기를 따라 천천히 걸음을 옮겨가며 경험과 감정을 교류했다.

이날 대상의 영예는 박종술 회원(작품명: 중투)과 이도용 회원(작품명: 주금소심)이 함께 안았다.

한 작품은 선명한 무늬와 안정적인 화형을, 다른 작품은 꽃과 조화를 이루며 봄 난의 생동감을 잘 표현해 이를 인정받았다.

박종술 회장은 "이번 전시회는 회원들의 열정과 정성을 공유하는 자리였다"라며, "앞으로도 난 문화의 대중화를 위해 지속적인 교류 활동을 이어가겠다"라고 밝혔다.

윤은경 문화예술체육과장은 "오늘 전시회의 성공적인 개최를 위해 힘써주신 분들께 감사드리며, 우리 지역의 문화예술을 더욱 풍요롭게 하는 데 더욱 힘써주실 것"을 당부했다.

한편, 청도난우회는 매년 정기 전시회를 통해 수준 높은 작품을 선보이며 지역 문화 행사로 자리매김하고 있다.





영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr



