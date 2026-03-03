본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

영남

난 향기 가득한 청도의 봄…제28회 청도난우회 봄 전시회 행사에 주민·애란인 발길 -

영남취재본부 최대억기자

입력2026.03.03 17:51

시계아이콘00분 35초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

청도 지역 난 애호가들의 축제인 '제28회 청도난우회 봄 전시회'가 지난 1일부터 2일까지 양일간 청도농협 경제사업부 대회의실에서 개최돼 주민과 애란인들의 관심 속에 마무리됐다.


청도난우회(회장 박종술)가 주관한 이번 전시회는 지역 난 문화의 저변 확대와 애란인 간 교류 활성화를 위해 마련된 행사로, 회원들이 정성껏 가꾼 다양한 자태를 지닌 난 작품 150여 점이 출품·전시돼 관람객들의 발길을 사로잡았다.

청도군 제공

청도군 제공

AD
원본보기 아이콘

작품 앞에 선 관람객들은 저마다 난을 바라보고, 향기를 따라 천천히 걸음을 옮겨가며 경험과 감정을 교류했다.

이날 대상의 영예는 박종술 회원(작품명: 중투)과 이도용 회원(작품명: 주금소심)이 함께 안았다.


한 작품은 선명한 무늬와 안정적인 화형을, 다른 작품은 꽃과 조화를 이루며 봄 난의 생동감을 잘 표현해 이를 인정받았다.


박종술 회장은 "이번 전시회는 회원들의 열정과 정성을 공유하는 자리였다"라며, "앞으로도 난 문화의 대중화를 위해 지속적인 교류 활동을 이어가겠다"라고 밝혔다.

윤은경 문화예술체육과장은 "오늘 전시회의 성공적인 개최를 위해 힘써주신 분들께 감사드리며, 우리 지역의 문화예술을 더욱 풍요롭게 하는 데 더욱 힘써주실 것"을 당부했다.


한편, 청도난우회는 매년 정기 전시회를 통해 수준 높은 작품을 선보이며 지역 문화 행사로 자리매김하고 있다.





영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"뭐야?" 삼성전자도 뜬금없는 하한가… 눈 빠져라 출퇴근길 '주식창' 보며 전전긍긍[넥스트레이드 1년]② "뭐야?" 삼성전자도 뜬금없는 하한가… 눈 빠져라 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"돈 없어도 행복하다는 옛말"'쓸쓸함'마저 빈부격차

'단종 열풍'에 조용하던 마을 2시간 줄 선다

"다들 월 400만원 받는데 나만 왜"…연봉 협상 끝나자 절반이 '불만족'

중동 관광객 100만명 갇혔는데…부자들은 '전세기 탈출', 요금 3배↑

부모가 산에 버렸던 中 여성, 연 매출 500억 패션 브랜드 오너로

미-이란 자폭드론 투입은 '장기전 대비용'

'두 달 연명' 홈플러스 "구조혁신 계획 완수, 반드시 정상화"

새로운 이슈 보기