본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

바이오헬스

제5회 임성기연구자상 대상에 김형범 연세대 교수

이성민기자

입력2026.03.03 17:37

시계아이콘00분 22초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

"유전자 분석·정밀의학 우수 성과"

임성기재단은 전날 서울 송파구 한미C&C스퀘어에서 '제5회 임성기연구자상 시상식'을 개최했다고 3일 밝혔다.


임성기연구자상은 의약학 및 생명공학 분야에서 혁신적인 성과를 거두며 국내 신약개발의 토대를 닦은 우수 연구자를 발굴하고 시상하는 국내 최고 권위 연구자상이다. 한미그룹 창업주 임성기 선대회장의 신약개발에 대한 철학을 계승하기 위해 제정됐다.

2일 서울 송파구 한미C&C스퀘어에서 열린 '제5회 임성기연구자상 시상식에서 한용현 강원대 약학대학 교수(왼쪽부터), 김형범 연세대 의과대학 교수, 김창수 임성기재단 이사장이 기념사진을 찍고 있다. 임성기재단

2일 서울 송파구 한미C&C스퀘어에서 열린 '제5회 임성기연구자상 시상식에서 한용현 강원대 약학대학 교수(왼쪽부터), 김형범 연세대 의과대학 교수, 김창수 임성기재단 이사장이 기념사진을 찍고 있다. 임성기재단

AD
원본보기 아이콘

올해 대상은 유전자 분석 및 정밀의학 분야에서 우수한 성과를 낸 연세대학교 의과대학 약리학교실 김형범 교수가 받았다. 만 45세 미만 연구자에게 주어지는 젊은연구자상에는 한용현 강원대학교 약학대학 교수가 선정됐다.

김창수 임성기재단 이사장은 "수상자들의 연구는 유전자 기반의 정밀의학과 염증질환 타겟 신약 개발의 새로운 가능성을 제시한 의미 있는 성과"라며 "앞으로도 연구자들이 안정적인 환경에서 연구에 전념할 수 있도록 지원을 이어가겠다"고 말했다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"뭐야?" 삼성전자도 뜬금없는 하한가… 눈 빠져라 출퇴근길 '주식창' 보며 전전긍긍[넥스트레이드 1년]② "뭐야?" 삼성전자도 뜬금없는 하한가… 눈 빠져라 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"돈 없어도 행복하다는 옛말"'쓸쓸함'마저 빈부격차

'단종 열풍'에 조용하던 마을 2시간 줄 선다

"다들 월 400만원 받는데 나만 왜"…연봉 협상 끝나자 절반이 '불만족'

중동 관광객 100만명 갇혔는데…부자들은 '전세기 탈출', 요금 3배↑

부모가 산에 버렸던 中 여성, 연 매출 500억 패션 브랜드 오너로

미-이란 자폭드론 투입은 '장기전 대비용'

'두 달 연명' 홈플러스 "구조혁신 계획 완수, 반드시 정상화"

새로운 이슈 보기