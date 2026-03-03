이호균 목포시장 출마 선언…"목포를 더 크게 쓰겠다"

무안반도 통합 최우선

시장 급여 전액 기부 약속

전라남도 목포시장 선거에 출마한 이호균 더불어민주당 예비후보가 3일 목포 시민의 방에서 기자회견을 열고 "목포를 더 크게 쓰겠다"며 공식 출마를 선언했다.

이 예비후보는 "목포는 더 이상 배후도시가 아니라 서남권 미래산업을 완성하는 전략 거점도시가 돼야 한다"며 산업·물류·관광이 결합된 핵심도시 비전을 제시했다.

이 예비후보는 출마 선언의 첫 과제로 무안반도 통합을 내세웠다.

그는 "목포·무안·신안이 함께 커져야 서남권의 체급이 커진다"며 "통합이 합의된다면 차기 통합시장 선거에 출마하지 않겠다"고 밝혔다. 임기 단축이 필요할 경우도 감수하겠다는 입장이다.

항만 기능 재편도 주요 공약으로 제시했다. ▲신항은 해상풍력 배후단지 중심지로 육성하고 ▲남항·내항은 해양관광 거점으로 조성 ▲목포항(선창)은 국제 전자상거래 물류 허브 추진 ▲북항은 수산식품 산업벨트로 특화한다는 구상이다.

또 5성급 특급호텔 유치, 목포－영암 신대교 건설, 30분 광역교통망 구축, 주거 재설계 및 역세권 개발, 의료·교육 경쟁력 강화 등을 통해 정주 기반을 확충하겠다고 밝혔다.

이 예비후보는 1,000억원 규모의 소상공인 육성진흥기금 조성을 공약하며, 당선 시 시장 급여 전액을 해당 기금에 기부하겠다고 약속했다. 아울러 "매관매직과 사업 비리를 원천 차단하겠다"며 강도 높은 청렴 행정을 예고했다.

이 예비후보는 "이번 선거는 인물 경쟁이 아니라 목포의 체질을 바꾸는 선택"이라며 "목포를 더 크게 쓰고 서남권 핵심 도시로 도약시키겠다"고 강조했다.





