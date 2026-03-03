본문 바로가기
경산 남천사랑장학회 남천초 입학장학금 전달

영남취재본부 최대억기자

입력2026.03.03 17:25

남천초·남천초 병설유치원 입학생 5명에게 장학금 지급

재단법인 남천사랑장학회(이사장 천홍기)는 3일 남천초등학교 입학생들에게 장학금을 전달했다.


경산시에 따르면 남천사랑장학회는 지난달 6일 제92회 졸업식에서 초등학교 졸업생 11명에게 10만원씩 110만원의 장학금을 지급했으며, 이날 입학식에서는 남천초등학교 3명 각 20만원, 남천초 병설유치원 입학생 2명에게 각 10만원 총 80만원의 장학금을 지급했다.

경산시 제공

천홍기 이사장은 "1932년 개교한 역사와 전통이 유구한 남천초등학교에서 큰 꿈을 이뤄나가길 바라며 남천면의 교육발전과 인재양성을 위해 장학사업을 확대해 나가겠다"고 말했다.

남천사랑장학회는 지역민들을 중심으로 2021년 1월 설립된 공익 재단법인으로 남천초등학교 입학생과 졸업생 및 도대회, 전국대회 입상자에게 장학금을 지원하고 있다.





영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr
