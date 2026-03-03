김민석 국무총리가 3일 서울 종로구 정부서울청사 대회의실에서 열린 '중동 상황점검 관련 긴급 관계부처회의'에서 모두발언을 하고 있다.
꼭 봐야할 주요뉴스"뭐야?" 삼성전자도 뜬금없는 하한가… 눈 빠져라 ... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
[포토] 발언하는 김민석 국무총리
2026년 03월 03일(화)
김민석 국무총리가 3일 서울 종로구 정부서울청사 대회의실에서 열린 '중동 상황점검 관련 긴급 관계부처회의'에서 모두발언을 하고 있다.
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
"뭐야?" 삼성전자도 뜬금없는 하한가… 눈 빠져라 출퇴근길 '주식창' 보며 전전긍긍[넥스트레이드 1년]②
부모가 산에 버렸던 여섯째 딸…'연 매출 500억' 오너된 비결
임직원 즉각 대피·일주일간 휴무 돌입…삼성·LG·현대차 등 대기업도 '비상'[미국-이란 전쟁]
프로포폴 잔뜩 싣고…'반포대교 추락' 포르쉐女, 유명 인플루언서였다
수억 원 들여 전세기 타고 탈출하는 부자들…중동 관광객 100만명은 '발 동동'
"다들 월 400만원 받는데 나만 왜"…연봉 협상 끝나자 절반이 '불만족'
중동 관광객 100만명 갇혔는데…부자들은 '전세기 탈출', 요금 3배↑
부모가 산에 버렸던 中 여성, 연 매출 500억 패션 브랜드 오너로