회원구 구암2동, 신산마을 대동회 개최 … 마을 안녕과 화합 기원

경남 창원특례시 마산회원구 구암2동은 3일 신산마을 경로당에서 마을 어르신과 주민 등 50여명이 참석한 가운데 '신산마을 대동회'를 개최했다.

구암2동 신산마을 대동회 개최. AD 원본보기 아이콘

이번 대동회는 마을의 안녕과 화합을 기원하는 기원제로 시작해 개회식과 운영위원회 회의 순으로 진행됐다.

김영수 신산마을운영위원장은 "주민 모두가 건강하고 화목한 한 해가 되길 바란다"고 말했다.

이어 경로잔치에서는 정성껏 준비된 오찬과 윷놀이 등이 진행돼 어르신들을 공경하고 감사의 마음을 전하는 뜻깊은 자리를 마련했다.

심양숙 구암2동장은 "대동회는 주민들이 한자리에 모여 마을의 안녕을 기원하고 서로의 정을 나누는 뜻깊은 자리"라며 "앞으로도 이러한 전통이 이어질 수 있도록 함께하겠다"고 말했다.





영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>