본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

영남

회원구 구암2동, 신산마을 대동회 개최 … 마을 안녕과 화합 기원

영남취재본부 송종구기자

입력2026.03.03 17:20

시계아이콘00분 18초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경남 창원특례시 마산회원구 구암2동은 3일 신산마을 경로당에서 마을 어르신과 주민 등 50여명이 참석한 가운데 '신산마을 대동회'를 개최했다.

구암2동 신산마을 대동회 개최.

구암2동 신산마을 대동회 개최.

AD
원본보기 아이콘

이번 대동회는 마을의 안녕과 화합을 기원하는 기원제로 시작해 개회식과 운영위원회 회의 순으로 진행됐다.


김영수 신산마을운영위원장은 "주민 모두가 건강하고 화목한 한 해가 되길 바란다"고 말했다.

이어 경로잔치에서는 정성껏 준비된 오찬과 윷놀이 등이 진행돼 어르신들을 공경하고 감사의 마음을 전하는 뜻깊은 자리를 마련했다.


심양숙 구암2동장은 "대동회는 주민들이 한자리에 모여 마을의 안녕을 기원하고 서로의 정을 나누는 뜻깊은 자리"라며 "앞으로도 이러한 전통이 이어질 수 있도록 함께하겠다"고 말했다.




영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"뭐야?" 삼성전자도 뜬금없는 하한가… 눈 빠져라 출퇴근길 '주식창' 보며 전전긍긍[넥스트레이드 1년]② "뭐야?" 삼성전자도 뜬금없는 하한가… 눈 빠져라 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"돈 없어도 행복하다는 옛말"'쓸쓸함'마저 빈부격차

'단종 열풍'에 조용하던 마을 2시간 줄 선다

"다들 월 400만원 받는데 나만 왜"…연봉 협상 끝나자 절반이 '불만족'

중동 관광객 100만명 갇혔는데…부자들은 '전세기 탈출', 요금 3배↑

부모가 산에 버렸던 中 여성, 연 매출 500억 패션 브랜드 오너로

미-이란 자폭드론 투입은 '장기전 대비용'

'두 달 연명' 홈플러스 "구조혁신 계획 완수, 반드시 정상화"

새로운 이슈 보기