김석기 창원시장 예비후보, "마산의 심장을 다시 뛰게 하겠다"

제2차 정책브리핑서 "마산해양신도시, 주거

문화·관광, 디지털 산단 복합단지로 조성"



김석기 창원특례시장 예비후보가 제2차 정책브리핑을 통해 수년간 소송과 갈등으로 표류해 온 마산해양신도시 사업의 전면 재설계를 공식 선언했다.

김석기 창원시장 예비후보가 제2차 공약을 발표하고 있다. AD 원본보기 아이콘

김 후보는 "마산해양신도시는 더 이상 갈등의 상징으로 방치되어서는 안 된다"며 "행정이 법 뒤에 숨어 판결만 기다리는 시대는 끝내야 한다"고 밝혔다.

마산해양신도시는 마산항로 준설토 매립으로 조성된 핵심 부지이지만, 민간 시행자 선정 이후 장기 소송이 이어지며 사업이 멈춰 있다. 이로 인해 시민의 시간과 기회비용이 지속해서 소모돼 왔다.

김 후보는 시장 직속 해결기구를 가동해 민간 개발업체와의 소송을 전향적 합의로 종결하고, 사업을 정상화하겠다는 의지를 밝혔다.

그는 "공공성 확보와 합리적 수익 보장이라는 두 원칙에 따라 상생의 해법을 마련하겠다"며 "불확실성을 제거하고 마산의 시계를 다시 돌리겠다"고 강조했다.

김 후보는 해양신도시를 단순 상업·업무지 개발이 아닌, 주거 기능을 포함한 복합 구조로 재설계하겠다고 밝혔다.

"유령 도시를 막고 활력이 지속되려면 사람이 살아야 한다"며, 정주 여건을 갖춘 도시 설계를 통해 실질적 도시 기능을 회복하겠다고 말했다.

김 후보는 해양신도시 계획에 포함된 자유무역 기능을 디지털·AI 산업 중심 구조로 고도화하겠다는 구상을 밝혔다.

그는 "창원국가산단의 우수한 제조경험 기반 위에 디지털 기술과 인공지능을 결합해 산업 전환의 거점으로 발전시키겠다"고 설명했다.

특히 제조 현장을 혁신할 '피지컬 AI(Physical AI)' 거점을 구축해 창원 산업을 DX(디지털 전환)를 넘어 AX(인공지능 전환) 단계로 고도화하겠다고 밝혔다.

"청년이 일자리를 찾아 수도권으로 떠나지 않아도 되는 도시, 세계적 기술 기업이 먼저 찾아오는 산업 생태계를 만들겠다"고 말했다.

또 김 후보는 세계적 수준의 미술관 건립과 체류형 관광 숙박시설 유치를 통해 해양신도시를 '남해안 관광 거점'으로 육성하겠다고 했다.

김 후보는 해양신도시의 성과가 마산어시장과 구도심 상권으로 확산되는 구조로 스마트 관광 플랫폼을 통해 관광객 동선을 자연스럽게 어시장으로 연결하고, 지역 소상공인과의 상생 구조를 강화하겠다는 구상이다.





영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>