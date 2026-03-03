본문 바로가기
신안군, 대학 진학률 78.5%…도서 지역 교육 가능성 입증

호남취재본부 정승현기자

입력2026.03.03 19:07

2018년 이후 20억 투자 효과

신안군 청사.

신안군 청사.

전라남도 신안군이 2026학년도 대학입시에서 졸업생 149명 중 117명(78.5%)이 대학에 진학하는 성과를 거두며 도서 지역 교육의 가능성을 입증했다.


3일 군에 따르면 수도권 4년제 대학 5명, 전남대·조선대 14명, 교육대학교 3명, 지방권 4년제 대학 68명이 합격했다. 12명은 부사관으로 입대하는 등 진로 선택도 다양했다.

군은 2018년 이후 '도서 지역 학생도 충분히 할 수 있다'는 목표 아래 신안교육지원청과 학교에 20억원 이상을 투입해 교육 지원을 강화해왔다. 전체 학생 약 1,500명 기준 1인당 130만원 수준의 지원이 이뤄졌다.


주요 정책은 ▲교육정책특별보좌관 제도 운영 ▲맞춤형 진로·진학 상담 강화 ▲학습지원 프로그램 확대 ▲학교·지역·교육기관 협력체계 구축 ▲교육발전특구 및 공동교육과정 연계 등이다.


군은 올해 33억원 규모의 교육지원사업도 추진한다. ▲초·중 해외 어학연수 ▲방과 후 학습지원 ▲교육자치 협력지구 운영 ▲중·고 조·석식비 지원 ▲고교 무상교육 ▲원어민 보조교사 배치 ▲교육발전특구 지원 등이 포함된다.

군 관계자는 "교육은 지역 미래를 결정하는 핵심 투자"라며 "섬이라는 한계를 넘어 모든 아이가 공정한 출발선에서 꿈을 키울 수 있도록 지원을 이어가겠다"고 밝혔다.


신안은 이번 성과를 계기로 지역 인재가 다시 지역으로 돌아오는 선순환 교육 생태계 구축에 박차를 가할 방침이다.





호남취재본부 정승현 기자 koei9046@asiae.co.kr
ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지

