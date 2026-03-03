"이란 사망자 1500명…민간인 피해도 200명 넘어"

인권단체 헹가우 추산

미국과 이스라엘의 공습으로 이란 내 민간인 사망자가 200명 이상 발생했다.

지난 1일(현지시간) 미국과 이스라엘의 이란 공습으로 테헤란 시내의 한 건물에서 연기가 오르고 있다. 연합뉴스

영국 일간 가디언은 2일(현지시간) 노르웨이 소재 인권단체 헹가우를 인용, 이란 내 전체 사망자가 최소 1500명에 달한다고 보도했다.

헹가우는 이 중 민간인을 200명, 이란군을 1300명으로 파악했다. 이는 이란 적신월사(이슬람권 적십자사)가 공식 발표한 사망자 555명을 세 배가량 웃도는 수치다.

미국과 이스라엘은 이란 도시 150여 곳의 군사·정부 주요 시설을 광범위하게 타격했다. 특히 지난 주말에는 미군 미사일이 남부 호르모즈간주 미나브의 한 여학생 초등학교를 덮쳐 150명 이상이 목숨을 잃었다.

이란 당국은 전시 상황임에도 군사·보안 시설 인근 주거 지역 주민을 대피시키지 않았다. 오히려 이슬람혁명수비대(IRGC) 정보조직은 북서부 쿠르디스탄 주도 사난다즈 등 여러 도시 시민에게 거리 이동을 금지하는 문자 메시지를 발송했다. 해당 메시지는 외부 활동을 '적과의 직접 협력'으로 규정해 시민의 발을 묶었다.

영국 기반 매체 이란와이어도 당국의 이 같은 강압적인 통제 상황을 일제히 보도했다. 테헤란의 한 학생은 가디언과 인터뷰에서 인터넷 차단 사실을 고발하며 "도심에 폭격이 쏟아지나 IRGC 거점을 알 수 없어 일반 시민의 위험이 크다"고 토로했다.

다른 쿠르드족 학생은 "피난을 시도하면 정권 요원이 테러 혐의로 체포한다"며 "시민을 가두고 도널드 트럼프 전 미국 대통령 등을 비난하는 데 이용하려는 속셈"이라고 비판했다.





