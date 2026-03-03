본문 바로가기
Dim영역
국제
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

"이란 사망자 1500명…민간인 피해도 200명 넘어"

윤슬기기자

입력2026.03.03 17:45

시계아이콘00분 39초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

인권단체 헹가우 추산

미국과 이스라엘의 공습으로 이란 내 민간인 사망자가 200명 이상 발생했다.


지난 1일(현지시간) 미국과 이스라엘의 이란 공습으로 테헤란 시내의 한 건물에서 연기가 오르고 있다. 연합뉴스

지난 1일(현지시간) 미국과 이스라엘의 이란 공습으로 테헤란 시내의 한 건물에서 연기가 오르고 있다. 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

영국 일간 가디언은 2일(현지시간) 노르웨이 소재 인권단체 헹가우를 인용, 이란 내 전체 사망자가 최소 1500명에 달한다고 보도했다.

헹가우는 이 중 민간인을 200명, 이란군을 1300명으로 파악했다. 이는 이란 적신월사(이슬람권 적십자사)가 공식 발표한 사망자 555명을 세 배가량 웃도는 수치다.


미국과 이스라엘은 이란 도시 150여 곳의 군사·정부 주요 시설을 광범위하게 타격했다. 특히 지난 주말에는 미군 미사일이 남부 호르모즈간주 미나브의 한 여학생 초등학교를 덮쳐 150명 이상이 목숨을 잃었다.


이란 당국은 전시 상황임에도 군사·보안 시설 인근 주거 지역 주민을 대피시키지 않았다. 오히려 이슬람혁명수비대(IRGC) 정보조직은 북서부 쿠르디스탄 주도 사난다즈 등 여러 도시 시민에게 거리 이동을 금지하는 문자 메시지를 발송했다. 해당 메시지는 외부 활동을 '적과의 직접 협력'으로 규정해 시민의 발을 묶었다.

영국 기반 매체 이란와이어도 당국의 이 같은 강압적인 통제 상황을 일제히 보도했다. 테헤란의 한 학생은 가디언과 인터뷰에서 인터넷 차단 사실을 고발하며 "도심에 폭격이 쏟아지나 IRGC 거점을 알 수 없어 일반 시민의 위험이 크다"고 토로했다.


다른 쿠르드족 학생은 "피난을 시도하면 정권 요원이 테러 혐의로 체포한다"며 "시민을 가두고 도널드 트럼프 전 미국 대통령 등을 비난하는 데 이용하려는 속셈"이라고 비판했다.





윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"뭐야?" 삼성전자도 뜬금없는 하한가… 눈 빠져라 출퇴근길 '주식창' 보며 전전긍긍[넥스트레이드 1년]② "뭐야?" 삼성전자도 뜬금없는 하한가… 눈 빠져라 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"돈 없어도 행복하다는 옛말"'쓸쓸함'마저 빈부격차

'단종 열풍'에 조용하던 마을 2시간 줄 선다

"다들 월 400만원 받는데 나만 왜"…연봉 협상 끝나자 절반이 '불만족'

중동 관광객 100만명 갇혔는데…부자들은 '전세기 탈출', 요금 3배↑

부모가 산에 버렸던 中 여성, 연 매출 500억 패션 브랜드 오너로

미-이란 자폭드론 투입은 '장기전 대비용'

'두 달 연명' 홈플러스 "구조혁신 계획 완수, 반드시 정상화"

새로운 이슈 보기