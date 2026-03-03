한국디자인진흥원, 2026년 글로벌생활명품 선정 사업 실시

총 15개 내외 상품 선정 예정

한국디자인진흥원(KIDP)은 산업통상부와 오는 18일까지 디자인 주도의 수출 역량을 갖춘 K프리미엄 생활소비재 상품을 발굴 및 육성하기 위해 '2026 글로벌생활명품' 선정 사업을 실시한다고 3일 밝혔다.

'글로벌생활명품' 선정 사업은 수출 역량과 의지가 높은 국내 중소·중견기업의 우수디자인 소비재 상품을 발굴해 글로벌 브랜드로 육성하기 위해 2014년부터 추진된 사업이다. 이를 통해 디자인 경쟁력을 기반으로 한 국내 소비재 기업의 해외 진출을 지원하고 있다.

한국디자인진흥원(KIDP)은 산업통상부와 오는 18일까지 '2026 글로벌생활명품' 선정 사업을 실시한다고 3일 밝혔다. 한국디자인진흥원 AD 원본보기 아이콘

선정 대상은 가구, 가방, 주얼리, 문구, 미용기기, 소형가전, 시계, 신발, 악기, 안경, 완구, 운동·레저용품, 위생용품, 의류, 주방용품 등 15대 생활소비재를 비롯한 일상생활 관련 소비재 상품이며, 총 15개 내외 상품을 선정할 예정이다.

해당 사업에 선정된 기업들에는 해외 유명 디자인 전시 참가 및 K브랜드 홍보관 입점, 온·오프라인 유통 채널 연계 등 다양한 수출·마케팅 지원이 제공된다.

강윤주 KIDP 원장은 "글로벌생활명품은 국내 우수 소비재 기업을 세계 시장과 연결하는 KIDP의 대표적인 브랜드 육성 사업"이라며 "디자인 경쟁력을 기반으로 한 프리미엄 소비재의 해외 진출을 적극적으로 지원해 세계 시장에서 인정받는 K라이프스타일 브랜드를 지속해서 발굴하겠다"고 했다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>