기아, 지난달 24만7401대 판매…전기차 첫 1만대 돌파

스포티지 최다 판매…셀토스·K4 순

기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 182,300 전일대비 23,200 등락률 -11.29% 거래량 3,389,157 전일가 205,500 2026.03.03 15:30 기준 관련기사 완성차 5개사, 설 연휴에 2월 내수 급감…수출 선방(종합)종목 잘 골랐다면 투자금도 넉넉하게...연 5%금리로 4배까지KB운용 'RISE 코리아전략산업액티브 ETF, 순자산 1000억 돌파 전 종목 시세 보기 close 는 지난달 24만7401대를 판매해 전년 동기 대비 2.8% 감소했다고 3일 밝혔다. 국내는 8.7% 줄어든 4만2002대, 해외는 1.5% 감소한 20만5005대를 기록했다.

기아 2026 스포티지. 기아 AD 원본보기 아이콘

차종별로 스포티지가 4만7081대로 글로벌 시장에서 가장 많이 판매됐으며, 셀토스가 2만4305대, K4가 1만8434대로 뒤를 이었다.

국내에서 가장 많이 팔린 차량은 쏘렌토로 7693대가 판매됐다. 승용은 레이 3241대, K5 2175대, K8 1384대 등 9896대가 판매됐다.

RV는 쏘렌토를 비롯해 스포티지 3800대, 카니발 3712대, EV3 3469대 등 2만5447대가 판매됐다. 상용은 PV5 3967대, 봉고Ⅲ 2607대 등 6659대가 팔렸다.

전기차는 1만4488대가 팔리며 처음으로 월 1만대 판매 돌파했으며, 역대 월 최다 판매 실적을 기록했다. PV5가 가장 많이 팔렸고, EV3(3469대, EV5(2524대)가 뒤를 이었다

해외에서는 스포티지가 4만3281대 팔리며 최다 판매 모델에 올랐고, 셀토스가 2만2875대, K4가 1만8434대로 뒤를 이었다.

특수 차량은 국내에서 64대, 해외에서 330대 등 총 394대를 판매했다.

기아 관계자는 "설 연휴로 전년 동기 대비 영업일수가 줄어들어 국내 판매가 일시적으로 감소했다"며 "셀토스 하이브리드, PV5, EV5 등 신차와 친환경차를 앞세워 판매를 개선해 나갈 것"이라고 밝혔다.





오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>