BNK금융그룹, 중동사태 피해 기업에 2000억원 긴급 금융지원

그룹 위기상황관리위원회 가동, 금융시장 점검



부산·경남은행, 각 1000억원 복구 지원 계획

BNK금융그룹이 미국의 이란 공습으로 고조된 중동 지역 군사적 긴장과 글로벌 금융시장 변동성 확대에 대응해 위기 대응 체제에 돌입했다.

BNK금융그룹은 지난 1일 중동 정세 악화에 따른 시장 불확실성이 확대되자 '그룹 위기상황관리위원회'를 즉각 가동하고 3일 금융시장 개장에 앞서 긴급회의를 개최했다고 알렸다.

이날 회의에 주요 경영진이 참석해 중동 사태가 국내외 금융시장과 실물경제에 미칠 잠재적 영향을 다각도로 점검하고 전사적 리스크 분석 프로세스를 본격 가동하기로 했다.

BNK금융그룹이 3일 '그룹 위기상황관리위원회'를 즉각 가동해 긴급 회의를 열고 있다. AD 원본보기 아이콘

위원회는 특히 국제 유가와 원자재 가격 상승 가능성, 이에 따른 물가 압력 확대와 금융시장 변동성 심화 가능성을 중점 점검 대상으로 설정했다. 시장 상황 전개에 따라 유동성 확보, 자산 건전성 관리, 시장 리스크 대응 역량 강화 등 단계별 대응 방안을 신속히 고도화해 나간다는 방침이다.

실질적인 금융 지원책도 병행한다. 계열사인 BNK부산은행과 BNK경남은행은 중동 사태로 직·간접적 영향을 받은 지역 기업을 지원하기 위해 각각 1000억원 규모의 피해 복구 자금을 신규 편성한다.

지원 대상은 중동 지역과 수출입 거래를 하거나 관련 협력망에 속한 중소기업 가운데 이번 사태로 자금 운용에 어려움을 겪는 기업이다. 업체당 최대 5억원 한도로 신규 자금을 지원하며 기존 대출에 대해서는 만기 연장과 분할상환 유예 등 금융 부담 완화 조치도 함께 제공할 계획이다.

이와 함께 부산은행과 경남은행 외 전 계열사도 피해 기업 지원에 동참한다. 각 계열사는 거래 고객 중 중동 리스크에 노출된 기업의 피해 현황을 실시간으로 파악하고 있으며 사업 특성에 맞춘 맞춤형 금융지원 방안을 순차적으로 시행할 예정이다.

BNK금융그룹은 사태가 안정될 때까지 위원회를 중심으로 글로벌 금융시장 동향을 상시 모니터링하고 계열사 간 리스크 관리 협력을 한층 강화해 금융시장 불확실성에 선제적으로 대응한다는 계획이다.

BNK금융그룹 관계자는 "중동 지역 긴장 고조는 우리 경제와 금융시장에 직·간접적인 영향을 미칠 수 있는 중대한 사안"이라며 "지역금융의 핵심축으로서 전 계열사의 역량을 결집해 선제적 리스크 관리를 수행하고 피해 기업들이 위기를 조속히 극복할 수 있도록 체계적인 금융지원을 이어가겠다"고 말했다.





영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>