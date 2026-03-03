박스업계 "골판지 원지·백판지 제조 대기업 가격 인상 멈춰야"

"불매운동 등 공동 대응 나설 것"

한국박스산업협동조합이 골판지 원지·백판지 제조 대기업들의 가격 인상 행위를 규탄하는 결의문을 채택하고 공동 대응에 나서겠다는 뜻을 밝혔다.

3일 서울 금천구에서 열린 2026 정기총회에서 한국박스산업협동조합이 골판지 원지·백판지 제조 대기업들의 가격 인상 행위를 규탄하는 결의문을 채택하고 있다.

3일 박스조합은 서울 금천구에서 열린 2026년 정기총회에서 이같은 내용을 담은 결의문을 발표하고 공정한 거래 질서 확립을 위한 공동 대응에 나서겠다고 선언했다.

박스조합은 골판지 원지와 백판지 시장을 과점하고 있는 일부 대기업이 가격 인상 요인이 충분하지 않은 상황에서 유사한 시기와 유사한 인상률로 반복적으로 가격을 인상하고 있다는 점을 지적했다.

아울러 이러한 행태가 단순한 가격 조정 차원을 넘어 가격결정권이 없는 중소기업의 희생을 전제로 하는 구조적 불공정성을 강화하고 있다는 점을 지적하며, 일방적인 가격 인상이 지속될 경우 중소 골판지 산업 생태계의 붕괴는 물론 국가 산업 전반의 지속가능성에도 부정적 영향을 미칠 수 있다고 우려했다.

박스조합은 "원지 가격은 박스 제조 원가에서 차지하는 비중이 매우 높아 단기간 내 대폭 인상이 이루어질 경우 중소 제조업체의 경영 안정성에 직접적이고 중대한 부담으로 작용할 수 있다"며 "산업 전반의 지속 가능성을 확보하기 위해서는 공급자와 수요자 간 신뢰에 기반한 사전 협의 구조 마련이 시급하다"고 했다.

이어 박스조합과 3개 지역협의회 전 조합원사는 ▲골판지 원지 및 백판지 제조 대기업들의 가격 인상 즉각 철회 촉구 ▲향후 충분하고 성실한 사전 협의 없는 가격 인상이 재발할 경우, 해당 기업을 관계 기관에 고발하고 주도 기업에 대한 불매 운동 등 추진 ▲법적·제도적 수단을 활용해 공정거래 질서 확립과 상생 협력 방안 마련 등을 진행해갈 것이라고 밝혔다.





이서희 기자 dawn@asiae.co.kr



