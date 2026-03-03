日 닛케이지수, 3% 급락…5만7000선 붕괴

3일 행인이 닛케이지수 현황판 앞을 지나가고 있다. AFP연합뉴스
중동발 악재에 아시아 주요국 증시가 일제히 하락세를 보인 가운데 일본 증시 대표 주가지수인 닛케이225 평균주가(닛케이지수)가 3일 이틀째 하락했다.
이날 닛케이지수는 전일 대비 3.06% 하락한 5만6297.05에 마감했다. 장중 한때 전일 대비 1900 이상 빠지기도 하는 등 올해 들어 최대 낙폭이었다고 니혼게이자이신문(닛케이)은 밝혔다.
닛케이에 따르면 이날 도쿄증권거래소 프라임 시장에 상장된 종목의 90% 이상이 하락세를 보였다. 미국·이스라엘과 이란 간 공방이 계속되며 투자자들이 위험 회피에 나선 영향이라고 매체는 설명했다.
2일(현지시간) 다우존스30산업평균지수는 전 거래일 대비 0.15% 하락한 4만8904.78에 거래를 마감하는 등 미 증시는 선방했지만, 이날 일본 증시는 이러한 흐름을 이어받지 못했다. 닛케이는 원유 수출국이기도 한 미국과 달리 중동 원유 의존도가 높은 일본 경제 구조 차이에서 온 것으로 보인다고 설명했다.
이날 엔화는 약세를 보였다. 오후 4시 6분께 달러당 엔화 환율은 157.21엔 수준에서 움직이고 있다.
오수연 기자 syoh@asiae.co.kr
