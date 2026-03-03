장흥소방서, 농아인 43가구에 시각형 화재감지기 설치

119신고앱·안심콜 지원

맞춤형 화재 대응 기반 구축

전남 장흥소방서가 지역 내 농아인 가구를 대상으로 맞춤형 화재 안전 지원사업을 추진했다. 화재 경보음을 인지하기 어려운 특성을 고려해 신고와 초기 대응 기반을 보완하는 데 초점을 맞췄다.

장흥소방서는 최근 4개월간 지역 농아인 43가구를 방문해 시각형 화재감지기를 설치하고 작동 상태를 점검했다고 3일 밝혔다. 이번 사업은 겨울철 난방기기 사용 증가로 화재 위험이 높아지는 시기에 맞춰 추진됐다.

장흥소방서 관계자들이 농아인 가구를 방문해 시각형 화재경보기 설치와 119신고앱, 119안심콜 서비스 가입을 지원하고 있다. 장흥소방서 제공 AD 원본보기 아이콘

장흥소방서와 장흥군청, 군 수어통역센터는 공동 대응체계를 구축했다. 소방서는 119신고앱 설치를 지원하고 사용 방법을 안내했으며, 119안심콜 서비스 가입도 도왔다.

생활안전순찰대와 장흥군은 주택 내 화재 위험 요소를 점검하고 노후 전기시설 개선, 소화기 사용법 안내 등 주거환경 개선 활동을 병행했다.

그 결과 시각형 화재감지기 43대가 설치됐고, 119신고앱 42건 지원, 119안심콜 서비스 42명 가입이 이뤄졌다. 만족도 조사(응답 41가구)에서는 주요 항목에서 100%가 '만족 이상'으로 응답했으며, 95.1%는 화재 발생 시 도움을 받을 수 있을 것으로 답했다.





호남취재본부 이창헌 기자 a01056360383@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>