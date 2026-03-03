본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

호남

강진청자축제 27만 인파 '역대 최다'…체험·매출 두 마리 토끼 잡았다

호남취재본부 이창헌기자

입력2026.03.03 16:24

시계아이콘00분 32초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

관광객 54% 급증, 농특산물 매출 5억 돌파

전남 강진군이 연 제54회 강진청자축제가 27만여명의 관광객을 끌어모으며 역대 최대 흥행을 기록했다.


3일 강진군에 따르면 축제 기간 26만7,000여명이 방문해 전년(17만여명)보다 54% 이상 늘었다. 개막 직후부터 인파가 몰렸고, 주말과 공연 일정에 맞춰 가족 단위 관광객과 단체 방문객이 대거 찾았다.

지난 2일 전남 강진군 대구면 고려청자박물관에서 열린 제54회 강진청자축제 폐막식에서 관람객들이 공연을 관람하고 있다. 강진군 제공

지난 2일 전남 강진군 대구면 고려청자박물관에서 열린 제54회 강진청자축제 폐막식에서 관람객들이 공연을 관람하고 있다. 강진군 제공

AD
원본보기 아이콘

이번 축제는 '청자와 미술의 결합'을 내세워 체험 프로그램을 강화했다. 물레 성형, 청자 코일링·조각 체험 등 전통 도자 체험에 미술 포일아트와 선캐처 만들기 등을 더했다. 놀이형·미술형·에어바운스형 키즈존과 어린이 싱어롱쇼, 불멍캠프와 족욕 체험도 운영됐다.

청자 전시·판매도 이어졌다. 관내 도예 명장과 민간요 업체들이 참여해 체험과 판매전을 진행했다. 청자 판매액은 3억8,300만원으로 전년(3억6,600만원)을 웃돌았다. 농특산물 매출은 5억원을 넘어 전년(1억원)보다 크게 늘었다.


공연 프로그램에는 트로트 콘서트와 열린음악회, 폐막 콘서트 등이 포함됐다. 지난달 28일에는 전세버스 130여 대가 방문했지만, 사전 안전대책회의와 동선 분산, 교통 관리 강화로 큰 사고 없이 마무리됐다.


숙박업소는 연일 만실을 기록했고, 음식점과 카페에도 방문객이 몰렸다. 강진군은 이번 축제를 통해 체험과 체류 중심 축제로의 전환 가능성을 확인했다고 밝혔다.




호남취재본부 이창헌 기자 a01056360383@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"뭐야?" 삼성전자도 뜬금없는 하한가… 눈 빠져라 출퇴근길 '주식창' 보며 전전긍긍[넥스트레이드 1년]② "뭐야?" 삼성전자도 뜬금없는 하한가… 눈 빠져라 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"돈 없어도 행복하다는 옛말"'쓸쓸함'마저 빈부격차

'단종 열풍'에 조용하던 마을 2시간 줄 선다

"다들 월 400만원 받는데 나만 왜"…연봉 협상 끝나자 절반이 '불만족'

중동 관광객 100만명 갇혔는데…부자들은 '전세기 탈출', 요금 3배↑

부모가 산에 버렸던 中 여성, 연 매출 500억 패션 브랜드 오너로

미-이란 자폭드론 투입은 '장기전 대비용'

'두 달 연명' 홈플러스 "구조혁신 계획 완수, 반드시 정상화"

새로운 이슈 보기