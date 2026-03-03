강진청자축제 27만 인파 '역대 최다'…체험·매출 두 마리 토끼 잡았다

관광객 54% 급증, 농특산물 매출 5억 돌파

전남 강진군이 연 제54회 강진청자축제가 27만여명의 관광객을 끌어모으며 역대 최대 흥행을 기록했다.

3일 강진군에 따르면 축제 기간 26만7,000여명이 방문해 전년(17만여명)보다 54% 이상 늘었다. 개막 직후부터 인파가 몰렸고, 주말과 공연 일정에 맞춰 가족 단위 관광객과 단체 방문객이 대거 찾았다.

지난 2일 전남 강진군 대구면 고려청자박물관에서 열린 제54회 강진청자축제 폐막식에서 관람객들이 공연을 관람하고 있다. 강진군 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 축제는 '청자와 미술의 결합'을 내세워 체험 프로그램을 강화했다. 물레 성형, 청자 코일링·조각 체험 등 전통 도자 체험에 미술 포일아트와 선캐처 만들기 등을 더했다. 놀이형·미술형·에어바운스형 키즈존과 어린이 싱어롱쇼, 불멍캠프와 족욕 체험도 운영됐다.

청자 전시·판매도 이어졌다. 관내 도예 명장과 민간요 업체들이 참여해 체험과 판매전을 진행했다. 청자 판매액은 3억8,300만원으로 전년(3억6,600만원)을 웃돌았다. 농특산물 매출은 5억원을 넘어 전년(1억원)보다 크게 늘었다.

공연 프로그램에는 트로트 콘서트와 열린음악회, 폐막 콘서트 등이 포함됐다. 지난달 28일에는 전세버스 130여 대가 방문했지만, 사전 안전대책회의와 동선 분산, 교통 관리 강화로 큰 사고 없이 마무리됐다.

숙박업소는 연일 만실을 기록했고, 음식점과 카페에도 방문객이 몰렸다. 강진군은 이번 축제를 통해 체험과 체류 중심 축제로의 전환 가능성을 확인했다고 밝혔다.





호남취재본부 이창헌 기자 a01056360383@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>