상명대, 충남 방과후 AI·SW 사업 '최다 9억' 확보

충청취재본부 이병렬기자

입력2026.03.03 15:47

수정2026.03.03 15:56

64개교 1988명 대상 운영…"디지털 격차 해소, 대학이 책임진다"

상명대학교 전경

상명대학교 전경

상명대학교 천안캠퍼스가 충남 논산·계룡, 공주, 보령 교육지원청 등이 공모 한 '2026년 대학연계 방과후 AI·SW 특화프로그램 지원 사업'에서 선정된 5개 대학 가운데 가장 많은 사업비를 확보했다.


3일 대학에 따르면 교육지원청에서 올해 약 9억 원을 지원받아 충남 지역 64개교 137학급, 1988명을 대상으로 AI·SW 기반 방과후 프로그램을 운영한다.

대학은 단순 체험형이 아닌 학교 현장과 학생 발달 단계에 맞춘 실습·프로젝트형 수업으로 디지털 기초 역량과 문제해결력을 강화할 방침이다.


또 보유한 교육 인프라와 전문 인력을 투입해 운영 안정성과 품질을 확보하고, 학교의 방과후 운영 부담을 줄인다는 계획이다.


이밖에도 '라이즈 늘봄 고도화 사업'을 통해 2030년 2월까지 약 45억 원 규모의 추가 지원도 확보할 예정이다.

대학은 방과후 프로그램 운영 경험과 고도화 사업을 연계해 프로그램 개발·강사 역량 강화·현장 운영·성과 확산으로 이어지는 체계를 구축한다는 구상이다.


유재필 초중고 미리배움연구소장(경영공학과 교수)은 "대학이 가진 자원을 최대한 동원해 충남 지역 교육격차 해소에 책임 있게 기여하겠다"고 밝혔다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr
