본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

자동차

현대차, 2월 글로벌 판매 30만6528대…전년비 5.1%↓

오현길기자

입력2026.03.03 15:44

시계아이콘00분 24초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

설 연휴로 영업일수 줄어

현대자동차는 지난달 세계 시장에서 30만6528대를 판매해 전년 동월 대비 5.1% 감소했다고 3일 밝혔다.


연합뉴스

연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

설 연휴 등으로 국내 판매가 17.8% 감소한 4만7008대를, 해외 판매는 2.3% 줄어든 25만9520대를 기록했다.

현대차는 국내 시장에서 전년 동월 대비 17.8% 감소한 4만7008대를 판매했다. 세단은 그랜저 3933대, 쏘나타 4436대, 아반떼 3628대 등 총 1만3568대를 팔았다.


RV는 팰리세이드 3081대, 싼타페 2679대, 투싼 2972대, 코나 2876대, 캐스퍼 1171대 등 총 1만8756대 판매됐다.


포터는 4634대, 스타리아는 1781대 판매했으며, 중대형 버스와 트럭은 1122대 판매됐다.

럭셔리 브랜드 제네시스는 G80 2247대, GV80 1689대, GV70 2206대 등 총 6942대가 팔렸다.


현대차 관계자는 "설 연휴로 인해 영업일수가 줄어 판매실적이 감소했다"며 "친환경차 판매 비중을 확대하고 하이브리드 라인업 강화 등 최적의 판매 전략을 실행해 나가겠다"고 밝혔다.





오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"뭐야?" 삼성전자도 뜬금없는 하한가… 눈 빠져라 출퇴근길 '주식창' 보며 전전긍긍[넥스트레이드 1년]② "뭐야?" 삼성전자도 뜬금없는 하한가… 눈 빠져라 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"돈 없어도 행복하다는 옛말"'쓸쓸함'마저 빈부격차

'단종 열풍'에 조용하던 마을 2시간 줄 선다

"다들 월 400만원 받는데 나만 왜"…연봉 협상 끝나자 절반이 '불만족'

중동 관광객 100만명 갇혔는데…부자들은 '전세기 탈출', 요금 3배↑

부모가 산에 버렸던 中 여성, 연 매출 500억 패션 브랜드 오너로

미-이란 자폭드론 투입은 '장기전 대비용'

"이란 리스크보다 신용불안이 더 위험할 수도"

새로운 이슈 보기