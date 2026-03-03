현대차, 2월 글로벌 판매 30만6528대…전년비 5.1%↓

설 연휴로 영업일수 줄어



현대자동차는 지난달 세계 시장에서 30만6528대를 판매해 전년 동월 대비 5.1% 감소했다고 3일 밝혔다.

설 연휴 등으로 국내 판매가 17.8% 감소한 4만7008대를, 해외 판매는 2.3% 줄어든 25만9520대를 기록했다.

현대차는 국내 시장에서 전년 동월 대비 17.8% 감소한 4만7008대를 판매했다. 세단은 그랜저 3933대, 쏘나타 4436대, 아반떼 3628대 등 총 1만3568대를 팔았다.

RV는 팰리세이드 3081대, 싼타페 2679대, 투싼 2972대, 코나 2876대, 캐스퍼 1171대 등 총 1만8756대 판매됐다.

포터는 4634대, 스타리아는 1781대 판매했으며, 중대형 버스와 트럭은 1122대 판매됐다.

럭셔리 브랜드 제네시스는 G80 2247대, GV80 1689대, GV70 2206대 등 총 6942대가 팔렸다.

현대차 관계자는 "설 연휴로 인해 영업일수가 줄어 판매실적이 감소했다"며 "친환경차 판매 비중을 확대하고 하이브리드 라인업 강화 등 최적의 판매 전략을 실행해 나가겠다"고 밝혔다.





