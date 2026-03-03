본문 바로가기
Dim영역
증권
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

특징주

[특징주]이란 사태 격화…건설株 동반 약세

김대현기자

입력2026.03.03 15:37

시계아이콘00분 25초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

미국과 이란의 무력 충돌 영향에 국내 건설주들이 일제히 하락 마감했다. 지정학적 리스크 확산에 따른 발주 위축과 각종 비용 상승 우려가 커졌기 때문이다.


3일 대우건설 은 전 거래일보다 1240원(-12.23%) 내린 8900원에 장을 마쳤다. 삼성물산 (-9.56%), 현대건설(-8.62%), GS건설 (-4.69%), DL이앤씨 (-4.11%) 등도 하락했다.

이날 권영배 미래애셋증권 연구원은 "중동 지정학적 리스크 및 확산 우려에 발주 위축 우려가 커졌다"며 "이란의 호르무즈 해협 봉쇄 장기화 시, 원자재 및 물류비 상승 우려도 있다. 현지 파견 및 투입 인력 확보도 어려워져 공사 지연, 원가 상승 가능성도 제기된다"고 짚었다.

[특징주]이란 사태 격화…건설株 동반 약세
AD
원본보기 아이콘

그러면서 "지난해 6월 이란·이스라엘 사태 당시 주요 대형 건설업체 주가는 관련 우려 영향으로 상대적으로 부진했다"며 "다만 건설업종의 동력으로 작용 중인 해외 원전 밸류체인(가치사슬)의 지역을 고려하면, 이번 사태에 따른 영향은 제한적일 것"이라고 말했다.





김대현 기자 kdh@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"뭐야?" 삼성전자도 뜬금없는 하한가… 눈 빠져라 출퇴근길 '주식창' 보며 전전긍긍[넥스트레이드 1년]② "뭐야?" 삼성전자도 뜬금없는 하한가… 눈 빠져라 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"돈 없어도 행복하다는 옛말"'쓸쓸함'마저 빈부격차

'단종 열풍'에 조용하던 마을 2시간 줄 선다

"다들 월 400만원 받는데 나만 왜"…연봉 협상 끝나자 절반이 '불만족'

중동 관광객 100만명 갇혔는데…부자들은 '전세기 탈출', 요금 3배↑

부모가 산에 버렸던 中 여성, 연 매출 500억 패션 브랜드 오너로

미-이란 자폭드론 투입은 '장기전 대비용'

"이란 리스크보다 신용불안이 더 위험할 수도"

새로운 이슈 보기