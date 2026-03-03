본문 바로가기
삼성바이오로직스, 납세자의 날 '고액 납세의 탑' 수상

이성민기자

입력2026.03.03 15:35

2024년 법인세 3496억 납부
2년 만에 1000억 이상 늘어
"성실 납세로 경제 발전 이바지"

삼성바이오로직스 가 3일 서울 강남구 코엑스 오디토리움에서 열린 '제60회 납세자의 날' 기념식에서 '고액 납세의 탑(국세 삼천억원 탑)'을 받았다.


'고액 납세의 탑'은 연간 납부 세액이 1000억원을 처음 넘거나, 과거 최고 납부액보다 1000억원 이상 증가해 국가 재정에 크게 이바지한 기업에 대통령 명의로 수여하는 상이다.

삼성바이오로직스가 3일 서울 강남구 코엑스에서 열린 '제60회 납세자의 날' 기념식에서 '고액 납세의 탑(국세 삼천억원 탑)'을 수상했다. 왼쪽부터 구윤철 경제부총리 겸 재정경제부 장관과 유승호 삼성바이오로직스 경영지원센터장(부사장)이 기념사진을 찍고 있다. 삼성바이오로직스

삼성바이오로직스는 글로벌 위탁개발생산(CDMO) 경쟁력을 바탕으로 2024년 연결기준 연간 매출 4조5473억원, 영업이익 1조3201억원을 기록했다. 이러한 성장에 따라 2024년 사업연도분 법인세 총 3496억원을 성실히 납부한 점을 인정받았다.

삼성바이오로직스는 2024년 '제58회 납세자의 날'에 '국세 이천억원 탑'을 수상한 데 이어 불과 2년 만에 납부 세액 규모가 1000억원 이상 커지며 '국세 삼천억원 탑'을 받게 됐다.


유승호 삼성바이오로직스 경영지원센터장(부사장)은 "앞으로도 철저한 준법 경영을 바탕으로 기업의 사회적 책임을 다하고 성실한 납세로 국가 경제 발전에 이바지하는 글로벌 선도 기업이 되겠다"고 말했다.




이성민 기자 minute@asiae.co.kr
