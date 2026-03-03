코스피 452.22P 내린 5791.91 마감(7.24%↓)
장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr
꼭 봐야할 주요뉴스"뭐야?" 삼성전자도 뜬금없는 하한가… 눈 빠져라 ... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
코스피 452.22P 내린 5791.91 마감(7.24%↓)
2026년 03월 03일(화)
코스피 452.22P 내린 5791.91 마감(7.24%↓)
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
"뭐야?" 삼성전자도 뜬금없는 하한가… 눈 빠져라 출퇴근길 '주식창' 보며 전전긍긍[넥스트레이드 1년]②
부모가 산에 버렸던 여섯째 딸…'연 매출 500억' 오너된 비결
임직원 즉각 대피·일주일간 휴무 돌입…삼성·LG·현대차 등 대기업도 '비상'[미국-이란 전쟁]
프로포폴 잔뜩 싣고…'반포대교 추락' 포르쉐女, 유명 인플루언서였다
암사자 앞발 내밀어 바지 낚아채자 '아수라장'…먹이 주려던 10세 소녀 '아찔'
"다들 월 400만원 받는데 나만 왜"…연봉 협상 끝나자 절반이 '불만족'
중동 관광객 100만명 갇혔는데…부자들은 '전세기 탈출', 요금 3배↑
부모가 산에 버렸던 中 여성, 연 매출 500억 패션 브랜드 오너로