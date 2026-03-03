가계대출 석달만에 소폭 증가…요구불예금 33조 늘어

2월 5대 은행 요구불예금 685조원

1년 11개월 만에 최대 증가

지난달 5대 은행의 요구불예금이 33조원 넘게 늘며 ‘대기성 자금’이 급격히 불어났다. 가계대출 잔액은 석 달 만에 소폭 증가로 돌아섰다.

3일 금융권에 따르면 5대 은행(KB국민·신한·하나·우리·NH농협)의 2월 말 요구불예금 잔액은 684조8604억원으로 한 달 새 33조3225억원 늘었다. 이는 2024년 3월(+33조6226억원) 이후 1년 11개월 만의 최대 증가 폭이다. 코스피가 크게 오르는 가운데 언제든 이동 가능한 형태로 보유하려는 수요가 강해진 것으로 보인다. 정기예금 잔액도 946조8897억원으로 10조167억원 증가해 석 달 만에 플러스로 돌아섰다.

가계대출 잔액은 765조8655억원으로 1월 말보다 523억원 증가했다. 지난해 12월(-4563억원)과 올해 1월(-1조8650억원) 두 달 연속 감소한 뒤 3개월 만에 증가했다.

주택담보대출도 다시 플러스로 전환했다. 5대 은행 주택담보대출 잔액은 1월 말 610조1245억원에서 2월 말 610조7211억원으로 5967억원 증가했다. 주담대는 올해 1월 1조4836억원 줄며 2024년 3월 이후 1년 10개월 만에 처음으로 감소했으나, 2월 들어 한 달 만에 다시 늘었다. 연초 새 학기 이사 수요 등이 반영된 것으로 풀이된다.

신용대출은 감소세가 이어졌다. 2월 말 신용대출 잔액은 104조3120억원으로 전월 대비 4335억원 줄며 3개월 연속 감소했다. 가계대출이 소폭 늘었지만, 상대적으로 금리가 높은 신용대출을 중심으로 감소 흐름이 지속된 것이다.





이은주 기자 golden@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>