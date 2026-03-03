서울시-마포구 '쓰레기 소각장' 놓고…3년 반 묵은 갈등 끝났다

1·2심서 마포주민 승소…서울시, 상고 포기

기존 시설의 현대화, 효율적 이용 우선 추진

서울시가 마포구와 갈등을 빚던 신규 광역자원회수시설(쓰레기 소각장) 관련 법적 절차를 종료하기로 결정했다.

서울 마포구 누리꿈스퀘어 앞에서 마포구 주민들이 소각장 신설 계획 철회를 촉구하고 있다./김현민 기자 kimhyun81@ AD 원본보기 아이콘

앞서 서울시가 마포구 상암동에 1000t 규모의 소각장 설치를 추진하는 과정에서 마포주민 등이 소송을 제기했고, 법원은 1·2심에서 원고(마포주민)의 손을 들어줬다. 소송의 주요 쟁점은 2020년 입지선정위원회 설치·구성과 관련된 내용이었다. [관련기사="3년 6개월간 밤잠 설쳐…마포구 소각장, 10번째 기자회견은 없다"]

서울시가 3일 상고 포기를 선언하면서 2심 원고 승소 판결이 확정됐다.

시는 신규 소각장 설치 대신 기존 시설의 현대화와 효율적인 이용을 우선 추진하기로 결정했다고 밝혔다.

그러면서 "최근 마포구의 상고 포기 요청 등을 종합적으로 검토한 결과"라고 했다.

서울시는 2005년부터 운영 중인 기존 마포자원회수시설의 현대화와 효율적 사용을 추진할 예정이다. 최신 친환경 기술을 도입해 오염 물질 배출 최소화하고 지역 환경을 개선해 나갈 계획이다.

시는 "마포구 및 주민대표 등과 지속적인 논의를 통해 자원회수시설의 효율적 이용방안을 구체화할 방침"이라고 밝혔다.





