본문 바로가기
Dim영역
경제
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

디올 뷰티, ‘프레스티지 르 프로텍터 UV 쥬네스 에 뤼미에르’ 로지 글로우 출시

이상현기자

입력2026.03.03 15:25

시계아이콘00분 50초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
디올 뷰티, ‘프레스티지 르 프로텍터 UV 쥬네스 에 뤼미에르’ 로지 글로우 출시
AD
원본보기 아이콘

크리스챤 디올 뷰티는 피부 보호와 안티에이징, 브라이트닝 기능을 결합한 UV 프로텍터 '디올 프레스티지 르 프로텍터 UV 쥬네스 에 뤼미에르'의 신규 쉐이드 '로지 글로우'를 출시했다고 3일 밝혔다. 이번 신제품은 디올 프레스티지 뤼미에르 컬렉션의 라인업을 확장한 제품이다.


'디올 프레스티지 르 프로텍터 UV 쥬네스 에 뤼미에르'는 로즈 드 그랑빌 추출물과 일루미네이팅 성분을 결합한 로사펩타이드TM 화이트를 함유했다. 자외선으로부터 피부를 보호하는 동시에 안티에이징과 브라이트닝 케어를 돕는 것이 특징이다. 피부 톤을 균일하게 정돈하고 윤기를 부여하는 데 초점을 맞췄다.

새롭게 선보인 '로지 글로우'는 피부 결점을 보완하고 칙칙한 피부 톤을 화사하게 정돈하는 데 중점을 둔 쉐이드다. 은은한 장밋빛 광채를 더해 자연스러운 생기를 표현하도록 설계됐다. UV 프로텍터 라인업은 라이트 커버의 00, 미디움 톤의 01, 피부 표현에 윤기를 더하는 글로우, 그리고 로지 글로우까지 총 4가지 쉐이드로 구성됐다.

디올 뷰티, ‘프레스티지 르 프로텍터 UV 쥬네스 에 뤼미에르’ 로지 글로우 출시 원본보기 아이콘

디올 프레스티지 뤼미에르 컬렉션은 스킨케어 단계별 제품으로 구성됐다. 엑스폴리에이팅 및 브라이트닝 로션 '디올 프레스티지 올레오 에센스 뤼미에르', 안티에이징 세럼 '디올 프레스티지 라 쏠루씨옹 뤼미에르 액티베이티드 세럼', 브라이트닝 에멀젼 '디올 프레스티지 에뮐씨옹 뤼미에르', 리페어링 크림 '디올 프레스티지 라 크렘므 뤼미에르' 등으로 구성돼 있다. 여기에 UV 프로텍터가 더해져 봄철 피부 관리를 위한 5단계 루틴을 완성한다.


디올 프레스티지 뤼미에르 컬렉션은 전국 백화점 크리스챤 디올 뷰티 매장과 디올 뷰티 부티크 등 69개 오프라인 매장, 롯데온, SSG.COM 등 6개 온라인몰, 디올 뷰티 온라인 부티크에서 구매할 수 있다. '디올 프레스티지 르 프로텍터 UV 쥬네스 에 뤼미에르 SPF 50+ PA++++ 로지 글로우'는 3월부터 전 채널에서 판매한다.




lshb01@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"뭐야?" 삼성전자도 뜬금없는 하한가… 눈 빠져라 출퇴근길 '주식창' 보며 전전긍긍[넥스트레이드 1년]② "뭐야?" 삼성전자도 뜬금없는 하한가… 눈 빠져라 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"돈 없어도 행복하다는 옛말"'쓸쓸함'마저 빈부격차

'단종 열풍'에 조용하던 마을 2시간 줄 선다

"다들 월 400만원 받는데 나만 왜"…연봉 협상 끝나자 절반이 '불만족'

중동 관광객 100만명 갇혔는데…부자들은 '전세기 탈출', 요금 3배↑

부모가 산에 버렸던 中 여성, 연 매출 500억 패션 브랜드 오너로

미-이란 자폭드론 투입은 '장기전 대비용'

"이란 리스크보다 신용불안이 더 위험할 수도"

새로운 이슈 보기