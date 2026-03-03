본문 바로가기
Dim영역
문화·라이프
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

신학기 앞두고 배송 강화…예스24, 주 7일 배송 도입

김희윤기자

입력2026.03.03 14:56

시계아이콘00분 40초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

당일·아침·하루 배송 일요일 운영
학습서 수요 대응…도서·eBook 프로모션 진행

예스24가 신학기를 맞아 '주 7일 총알배송' 서비스를 도입하고, 도서와 eBook 대상 프로모션을 진행한다고 3일 밝혔다.

예스24가 신학기를 맞아 '주 7일 총알배송' 서비스를 도입하고, 도서와 eBook 대상 프로모션을 진행한다고 3일 밝혔다. 사진 예스24

예스24가 신학기를 맞아 '주 7일 총알배송' 서비스를 도입하고, 도서와 eBook 대상 프로모션을 진행한다고 3일 밝혔다. 사진 예스24

AD
원본보기 아이콘

이번 행사로 기존 월요일부터 토요일까지 운영하던 ▲당일(오늘 도착) ▲아침(내일 오전 7시 전 도착) ▲하루(내일 도착) 배송이 일요일까지 확대됐다. 이에 따라 주 7일 동일한 배송 서비스를 제공하게 된다. 회사 측은 개학 시즌 학습서·참고서 주문 증가에 대응하기 위한 조치라고 설명했다.


예스24는 오는 18일까지 '주 7일 총알배송 론칭 이벤트'를 진행한다. 총알배송 관련 퀴즈 정답자 중 매일 500명과 후기 작성자 3000명을 추첨해 독서지원금 1000원을 지급한다.

'분야별 신학기 혜택 한눈에 보기 및 목표 다짐 이벤트'도 운영한다. 이벤트 페이지에 신학기 목표를 댓글로 작성한 회원 중 240명을 추첨해 독서지원금 1000원을 제공한다.


분야별로는 초·중·고 참고서 3만 원 이상 구매 시 사은품을 제공하고, 대학생·취업준비생 대상 사은품과 분철 쿠폰을 마련했다. 어린이·유아·가정살림 도서 2만 원 이상 구매 시 사은품을 증정하며, 문구·GIFT 카테고리에서는 10% 할인 쿠폰을 제공한다.


신학기 eBook 기획전도 진행한다. 2026년 도입된 예스24 PDF eBook 필기 기능 관련 퀴즈를 푼 이용자 전원에게 eBook 독서지원금 3000원을 지급한다.

김주성 예스24 마케팅본부장은 "신학기 시즌 급증하는 도서 수요에 대응하기 위해 배송 서비스를 강화했다"며 "주 7일 배송과 다양한 프로모션을 통해 고객 만족도를 높일 것으로 기대한다"고 말했다.





김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"뭐야?" 삼성전자도 뜬금없는 하한가… 눈 빠져라 출퇴근길 '주식창' 보며 전전긍긍[넥스트레이드 1년]② "뭐야?" 삼성전자도 뜬금없는 하한가… 눈 빠져라 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"돈 없어도 행복하다는 옛말"'쓸쓸함'마저 빈부격차

'단종 열풍'에 조용하던 마을 2시간 줄 선다

"다들 월 400만원 받는데 나만 왜"…연봉 협상 끝나자 절반이 '불만족'

중동 관광객 100만명 갇혔는데…부자들은 '전세기 탈출', 요금 3배↑

부모가 산에 버렸던 中 여성, 연 매출 500억 패션 브랜드 오너로

미-이란 자폭드론 투입은 '장기전 대비용'

"이란 리스크보다 신용불안이 더 위험할 수도"

새로운 이슈 보기