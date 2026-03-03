본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

호남

문상필 예비후보 "광주 북구 주민 1인당 20만 원 행복지원금"

호남취재본부 민현기기자

입력2026.03.03 14:39

시계아이콘00분 53초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

광주시의회서 정책 공약 발표
총 800억 원의 예산 투입
침체된 지역 소비 순환 취지

문상필 더불어민주당 부대변인이 지난달 4일 오전 11시 광주 북구 광주역 광장에서 기자회견을 열고 광주 북구청장 선거 출마를 공식 선언했다. 문상필 부대변인 제공

문상필 더불어민주당 부대변인이 지난달 4일 오전 11시 광주 북구 광주역 광장에서 기자회견을 열고 광주 북구청장 선거 출마를 공식 선언했다. 문상필 부대변인 제공

AD
원본보기 아이콘

문상필 광주 북구청장 예비후보가 지속되는 물가 상승과 소비 위축으로 침체된 지역 경제를 살리기 위해 전 주민에게 1인당 20만 원의 '보편적 행복지원금'을 지급하겠다고 공약했다.


3일 문 예비후보는 광주시의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고 이 같은 내용을 포함한 다방면의 핵심 정책 공약을 발표했다.

가장 눈길을 끄는 공약은 '전 주민 행복지원금' 지급이다. 문 예비후보는 지급 기준일 현재 북구에 주민등록을 둔 모든 주민을 대상으로 1인당 20만 원씩, 연 2회(설·추석)로 나누어 지역화폐(카드·모바일)로 지급하겠다고 약속했다. 지원금의 사용처는 전통시장과 소상공인 업소 등 북구 관내로 엄격히 제한해 소비 효과가 지역 경제로 직결되도록 설계했다.


총 소요 예산은 약 800억 원 규모로 추산된다. 문 예비후보는 "순세계잉여금과 통합재정안정화기금, 불용 및 이월 예산 구조조정 등을 적극 활용하겠다"며 "지방채 발행 등 신규 채무 없이 재정 건전성을 고려한 단계적 집행이 원칙"이라고 설명했다.


그는 전 주민 지급 방식에 대해 "선별 과정에서 발생하는 행정 비용과 사회적 갈등을 줄이고, 가장 빠르고 효율적으로 소비를 회복시키는 방법"이라며 "행복지원금이 소비 회복의 마중물이 되어 전통시장과 골목상권을 살리고 지역 경제가 다시 도는 선순환 구조를 만들겠다"고 강조했다.

이 밖에도 문 예비후보는 ▲북구 인공지능(AI) 모빌리티 선도도시 조성 ▲하이브리드 양자 컴퓨팅 센터 구축 ▲북구-담양 광역 생활권 구축 및 남북 도로 개통 ▲'북구랑 행복하게' 통합 복지 프로그램 운영 △산·학·민 협력 기반 지역공동체 구축 등을 미래 비전으로 제시했다.


문 예비후보는 "북구의 예산은 책상 위에 머무는 숫자가 아니라, 북구민의 삶으로 되돌아가야 한다"며 "말이 아닌 결과로 증명하는 민생 행정을 실현하겠다"고 포부를 밝혔다.


한편 문 예비후보는 제6·7대 광주시의원과 더불어민주당 전국장애인위원장 등을 역임했으며, 현재 민주당 부대변인과 당 대표 특보를 맡고 있다.





호남취재본부 민현기 기자 hyunki@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"뭐야?" 삼성전자도 뜬금없는 하한가… 눈 빠져라 출퇴근길 '주식창' 보며 전전긍긍[넥스트레이드 1년]② "뭐야?" 삼성전자도 뜬금없는 하한가… 눈 빠져라 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"돈 없어도 행복하다는 옛말"'쓸쓸함'마저 빈부격차

'단종 열풍'에 조용하던 마을 2시간 줄 선다

"다들 월 400만원 받는데 나만 왜"…연봉 협상 끝나자 절반이 '불만족'

중동 관광객 100만명 갇혔는데…부자들은 '전세기 탈출', 요금 3배↑

부모가 산에 버렸던 中 여성, 연 매출 500억 패션 브랜드 오너로

미-이란 자폭드론 투입은 '장기전 대비용'

"이란 리스크보다 신용불안이 더 위험할 수도"

새로운 이슈 보기