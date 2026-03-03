문상필 예비후보 "광주 북구 주민 1인당 20만 원 행복지원금"

광주시의회서 정책 공약 발표

총 800억 원의 예산 투입

침체된 지역 소비 순환 취지

문상필 더불어민주당 부대변인이 지난달 4일 오전 11시 광주 북구 광주역 광장에서 기자회견을 열고 광주 북구청장 선거 출마를 공식 선언했다. 문상필 부대변인 제공

문상필 광주 북구청장 예비후보가 지속되는 물가 상승과 소비 위축으로 침체된 지역 경제를 살리기 위해 전 주민에게 1인당 20만 원의 '보편적 행복지원금'을 지급하겠다고 공약했다.

3일 문 예비후보는 광주시의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고 이 같은 내용을 포함한 다방면의 핵심 정책 공약을 발표했다.

가장 눈길을 끄는 공약은 '전 주민 행복지원금' 지급이다. 문 예비후보는 지급 기준일 현재 북구에 주민등록을 둔 모든 주민을 대상으로 1인당 20만 원씩, 연 2회(설·추석)로 나누어 지역화폐(카드·모바일)로 지급하겠다고 약속했다. 지원금의 사용처는 전통시장과 소상공인 업소 등 북구 관내로 엄격히 제한해 소비 효과가 지역 경제로 직결되도록 설계했다.

총 소요 예산은 약 800억 원 규모로 추산된다. 문 예비후보는 "순세계잉여금과 통합재정안정화기금, 불용 및 이월 예산 구조조정 등을 적극 활용하겠다"며 "지방채 발행 등 신규 채무 없이 재정 건전성을 고려한 단계적 집행이 원칙"이라고 설명했다.

그는 전 주민 지급 방식에 대해 "선별 과정에서 발생하는 행정 비용과 사회적 갈등을 줄이고, 가장 빠르고 효율적으로 소비를 회복시키는 방법"이라며 "행복지원금이 소비 회복의 마중물이 되어 전통시장과 골목상권을 살리고 지역 경제가 다시 도는 선순환 구조를 만들겠다"고 강조했다.

이 밖에도 문 예비후보는 ▲북구 인공지능(AI) 모빌리티 선도도시 조성 ▲하이브리드 양자 컴퓨팅 센터 구축 ▲북구-담양 광역 생활권 구축 및 남북 도로 개통 ▲'북구랑 행복하게' 통합 복지 프로그램 운영 △산·학·민 협력 기반 지역공동체 구축 등을 미래 비전으로 제시했다.

문 예비후보는 "북구의 예산은 책상 위에 머무는 숫자가 아니라, 북구민의 삶으로 되돌아가야 한다"며 "말이 아닌 결과로 증명하는 민생 행정을 실현하겠다"고 포부를 밝혔다.

한편 문 예비후보는 제6·7대 광주시의원과 더불어민주당 전국장애인위원장 등을 역임했으며, 현재 민주당 부대변인과 당 대표 특보를 맡고 있다.





호남취재본부 민현기 기자 hyunki@asiae.co.kr



