화순군, 제107주년 3·1절 기념 지강 양한묵 선생 추모행사

전남 화순군은 지난 3월 1일 제107주년 3·1절을 맞아 하니움문화스포츠센터 만연홀에서 지강 양한묵 선생 추모행사를 개최했다고 3일 밝혔다.

이날 추모행사에는 이호범 화순부군수를 비롯해 오형열 군의회 의장, 류영길 부의장, 조명순 총무위원장, 제주양씨학포공파대종부, 독립유공자 유족, 기관·사회 단체장, 보훈단체 회원 등 150여 명이 참석했다.

추모행사는 ▲지강 양한묵 선생의 약력 소개 ▲독립선언서 낭독 ▲추모사 ▲3·1절 노래 제창 ▲만세삼창 순으로 진행됐다.

특히 독립선언서 낭독은 제주양씨학포공파대종회 양현승 부회장과 화순중학교 장하엘 학생이 함께해 세대를 아우르는 뜻깊은 시간이 됐다.

지강 양한묵 선생은 호남 유일의 3·1운동 민족대표로, 1919년 3월 1일 태화관에서 열린 독립선언식에 참여해 독립만세를 외쳤다. 이후 일제에 체포되어 서대문형무소에 수감 됐으며, 옥고 끝에 같은 해 5월 26일 순국했다. 정부는 선생의 공훈을 기려 1962년 건국훈장 대통령장을 추서했다.

이호범 부군수는 이날 추모사를 통해 "선열들의 희생과 헌신을 가슴 깊이 새기며, 군민이 중심이 되는 화순을 만들어 가겠다"고 밝혔다.





