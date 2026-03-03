본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

호남

화순군, 제107주년 3·1절 기념 지강 양한묵 선생 추모행사

호남취재본부 신동호기자

입력2026.03.03 14:38

시계아이콘00분 28초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
지강 양한묵 선생 추모행사 기념식. 화순군 제공

지강 양한묵 선생 추모행사 기념식. 화순군 제공

AD
원본보기 아이콘

전남 화순군은 지난 3월 1일 제107주년 3·1절을 맞아 하니움문화스포츠센터 만연홀에서 지강 양한묵 선생 추모행사를 개최했다고 3일 밝혔다.


이날 추모행사에는 이호범 화순부군수를 비롯해 오형열 군의회 의장, 류영길 부의장, 조명순 총무위원장, 제주양씨학포공파대종부, 독립유공자 유족, 기관·사회 단체장, 보훈단체 회원 등 150여 명이 참석했다.

추모행사는 ▲지강 양한묵 선생의 약력 소개 ▲독립선언서 낭독 ▲추모사 ▲3·1절 노래 제창 ▲만세삼창 순으로 진행됐다.


특히 독립선언서 낭독은 제주양씨학포공파대종회 양현승 부회장과 화순중학교 장하엘 학생이 함께해 세대를 아우르는 뜻깊은 시간이 됐다.


지강 양한묵 선생은 호남 유일의 3·1운동 민족대표로, 1919년 3월 1일 태화관에서 열린 독립선언식에 참여해 독립만세를 외쳤다. 이후 일제에 체포되어 서대문형무소에 수감 됐으며, 옥고 끝에 같은 해 5월 26일 순국했다. 정부는 선생의 공훈을 기려 1962년 건국훈장 대통령장을 추서했다.

이호범 부군수는 이날 추모사를 통해 "선열들의 희생과 헌신을 가슴 깊이 새기며, 군민이 중심이 되는 화순을 만들어 가겠다"고 밝혔다.





호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"뭐야?" 삼성전자도 뜬금없는 하한가… 눈 빠져라 출퇴근길 '주식창' 보며 전전긍긍[넥스트레이드 1년]② "뭐야?" 삼성전자도 뜬금없는 하한가… 눈 빠져라 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"돈 없어도 행복하다는 옛말"'쓸쓸함'마저 빈부격차

'단종 열풍'에 조용하던 마을 2시간 줄 선다

"다들 월 400만원 받는데 나만 왜"…연봉 협상 끝나자 절반이 '불만족'

중동 관광객 100만명 갇혔는데…부자들은 '전세기 탈출', 요금 3배↑

부모가 산에 버렸던 中 여성, 연 매출 500억 패션 브랜드 오너로

미-이란 자폭드론 투입은 '장기전 대비용'

"이란 리스크보다 신용불안이 더 위험할 수도"

새로운 이슈 보기