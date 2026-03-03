볼보, 차세대 사용자 경험 '볼보 카 UX' 기존 차량 무상 적용

네이버 웨일 브라우저 탑재

볼보자동차코리아는 차세대 사용자 경험 '볼보 카 UX'에 대한 업데이트를 기존 고객까지 무상으로 확대 적용한다고 3일 밝혔다.

이 업데이트는 2022~2025년 티맵 인포테인먼트 시스템이 적용된 차량(iCUP)을 대상으로 제공되며, 신차에 도입된 차세대 사용자 경험을 기존 차량으로 확장해 차량의 연식과 관계없이 동일한 경험을 제공한다는 방침이다.

해당 차량을 보유한 고객은 전국 39개 볼보자동차 공식 서비스센터를 방문하면 업데이트를 즉시 적용받을 수 있다. 무선 소프트웨어 업데이트(OTA)를 통한 적용 일정은 추후 헤이 볼보 앱을 통해 공지 예정이다.

'볼보 카 UX'는 보다 안전한 주행을 위해 운전자의 주의 분산을 최소화하고 도로와 운전에 집중할 수 있도록 더 많은 정보를 직관적으로 제공하는 것이 특징이다.

차량 사용 환경에 맞게 새롭게 설계된 네이버 차량용 '웨일' 브라우저도 탑재된다. 스마트폰과 동일한 경험을 차량 내에서도 경험할 수 있으며 OTT, SNS, 음악 스트리밍 서비스, 웹툰 등 다양한 엔터테인먼트 컨텐츠를 즐길 수 있다. 티맵 오토, 누구 오토, 티맵 스토어 등 기존 티맵 인포테인먼트 서비스도 동일하게 제공된다.

이윤모 볼보자동차코리아 대표는 "타면 탈수록 새로워지는 스마트카의 경험을 더 많은 볼보자동차 고객님들께 제공하기 위해 결정했다"며 "소프트웨어를 통해 차량 사용 경험을 지속적으로 발전시키고, 고객 만족을 높이는 방향으로 노력해나갈 것"이라고 했다.





