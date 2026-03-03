대구국제섬유박람회 엑스코서 개막, 기업 264곳 참여…원창머티리얼·영원무역 등

대구시와 경북도가 주최하고 대구경북섬유산업연합회가 주관하는 글로벌 섬유패션 비즈니스 전시회 '2026 대구국제섬유박람회(Preview In Daegu, 이하 PID)'가 4일부터 6일까지 사흘간 엑스코 서관에서 열린다.

올해 PID는 섬유산업의 새로운 시작을 알리는 '리부트(RE:BOOT)'를 슬로건으로 해외 6개국 74개사를 포함, 총 264개사 438부스가 참가한다. 전통 섬유를 넘어 친환경·고기능성 소재, 하이테크 첨단섬유, AI 패션테크까지 아우르는 지역 섬유산업의 혁신과 미래 비전을 제시한다.

지난해 열린 대구국제섬유박람회 AD 원본보기 아이콘

개막식은 4일 오전 11시 엑스코 서관 1홀에서 진행된다. 김정기 대구시장 권한대행 행정부시장과 양금희 경북도 경제부지사, 이만규 대구시의회 의장, 박윤경 대구상공회의소 회장, 산업통상부 및 국내 섬유 관련 기관·단체 관계자들이 참석할 예정이다.

개막 특별행사로 지역 직물과 패션의 협업을 보여주는 '직물과 패션의 만남전'이 이어지며 소재와 완제품 간 상생 모델을 선보인다.

전시장은 2027년 트렌드와 AI 패션테크를 체험하는 '미래존', 패션 완제품과 생활용 섬유 중심의 '마케팅존', 섬유기계·디지털 자동화를 선보이는 '디지털존', 융복합 첨단소재를 만나는 '융복합존', 고기능성·친환경 소재 중심의 '텍스타일존' 등 5개 테마로 구성된다.

주요 참여 기업으로는 친환경 섬유로 글로벌 3대 인증을 보유한 '원창머티리얼', 글로벌 아웃도어·스포츠웨어 제조 1위 기업 '영원무역', 글로벌 우븐벨벳 1위 기업 '영도벨벳', 섬유업계 오스카상인 'ISPO 텍스트렌드', 글로벌 TOP10 혁신 소재로 선정된 '대현티에프시', 난연 섬유 및 특수직물 분야 국내 최정상 기업 '삼일방직', 초경량 박지섬유 기술력 국내 1위 기업 '덕우실업', 국립중앙박물관의 곤룡포 굿즈를 제조하는 극세사 전문기업 'CMA 글로벌' 등 분야별 대표 기업들이 총출동한다.

한국섬유개발연구원과 다이텍연구원이 참여하는 기업 공동관에서는 슈퍼섬유 아라미드를 활용한 자동차 보강소재부터 전기차 화재 진압용 질식소화포, 산업로봇용 단열커버, 헬스케어 스마트 의류, 국방·산업용 보호복까지 미래 산업 전반으로 확장중인 지역기업의 혁신 기술을 선보인다.

'AI 테크관'에서는 인공지능(AI) 기반 퍼스널 컬러 분석과 맞춤형 스타일 제안, AI 로봇을 활용한 화보 촬영 등 다채로운 체험 콘텐츠를 운영한다. 전시장 내 특설무대에서는 지역 디자이너와 섬유업체가 협업한 패션 컬렉션을 비롯해 에코 패션쇼, 한복 패션쇼 등 다채로운 볼거리가 이어진다.

전시장내 콘퍼런스장에서는 스탠다드&서스테이너빌리티 김유겸 대표의 '순환경제와 산업용 소재로의 전환' 강연을 시작으로, 트렌드인코리아 이은희 대표의 'K-패션의 새로운 엔진-원단 소싱의 DX·AX' 등 섬유 패션산업의 미래 이정표를 제시하는 세미나도 사흘간 진행된다.

특히 올해는 파타고니아, 룰루레몬, 버버리, 팀버랜드, 데상트 등 19개국 106개사의 글로벌 브랜드 바이어가 대거 방문해 기대감을 높이고 있다. 이들은 전시장 상담과 함께 지역 주요 생산 현장을 직접 확인하는 '섬유 산지 시찰 프로그램'에도 참여해 실제 수출 계약 성사로 이어지는 비즈니스 성과 창출이 기대된다.

한상웅 대구경북섬유산업연합회 회장은 "이번 PID의 성공적인 개최를 통해 지역 섬유 패션산업 재도약의 계기를 만들겠다"고 말했다.

김정기 대구시장 권한대행 행정부시장은 "인공지능 전환과 탄소중립이라는 산업 패러다임의 변화 속에서 섬유패션산업은 새로운 전환점을 맞이하고 있다"며 "대구 섬유산업의 저력에 첨단 기술을 결합해 미래산업으로 거듭날 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.





영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>