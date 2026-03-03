본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

호남

신종 마약 '러쉬' 택배 구입 30대 불법체류자 구속

호남취재본부 민현기기자

입력2026.03.03 14:09

시계아이콘00분 28초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

캄보디아 국적 30대 남성
경찰, 마약 유통 경로 추적

광주 북부경찰서 전경.

광주 북부경찰서 전경.

AD
원본보기 아이콘

신종 마약인 '러쉬'를 택배로 몰래 밀수입해 자신의 방에서 투약한 30대 캄보디아 국적 불법체류자가 경찰에 구속됐다.


3일 광주 북부경찰서는 마약류 관리에 관한 법률 위반 혐의로 캄보디아 국적 30대 남성 A씨를 구속해 조사 중이라고 밝혔다.

경찰에 따르면 A씨는 지난해 5월 15일 충북 지역에서 신종 마약인 '러쉬' 1병을 택배로 매수하고, 같은 날 오후 10시께 자신의 주거지 안방에서 이를 1차례 흡입한 혐의를 받는다.


조사 결과 A씨는 불법체류자 신분으로 국내에 머물며 마약을 구해 투약한 것으로 드러났다. 마약 유통 경로를 끈질기게 추적하던 경찰은 지난달 28일 A씨의 주거지를 급습해 덜미를 잡았다.


A씨가 투약한 '러쉬'는 임시 마약류인 이소부틸 나이트라이트 성분이 함유된 액상 물질로, 지난해 식품의약품안전처에서 1군 마약류로 지정한 바 있다.

경찰은 A씨를 상대로 정확한 사건 경위와 마약 유통 경로를 조사하는 한편, 마약 공급책 등 상선에 대한 수사망을 더욱 촘촘히 확대하고 있다.





호남취재본부 민현기 기자 hyunki@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"뭐야?" 삼성전자도 뜬금없는 하한가… 눈 빠져라 출퇴근길 '주식창' 보며 전전긍긍[넥스트레이드 1년]② "뭐야?" 삼성전자도 뜬금없는 하한가… 눈 빠져라 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"돈 없어도 행복하다는 옛말"'쓸쓸함'마저 빈부격차

'단종 열풍'에 조용하던 마을 2시간 줄 선다

"다들 월 400만원 받는데 나만 왜"…연봉 협상 끝나자 절반이 '불만족'

부모가 산에 버렸던 中 여성, 연 매출 500억 패션 브랜드 오너로

중동 관광객 100만명 갇혔는데…부자들은 '전세기 탈출', 요금 3배↑

미-이란 자폭드론 투입은 '장기전 대비용'

"이란 리스크보다 신용불안이 더 위험할 수도"

새로운 이슈 보기