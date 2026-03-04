국장 급락세 언제까지?… 개인투자자가 알아야 할 대응전략은

연일 강세중인 증시 속에서 누구보다 빠르게 진입하고 빠르게 수익을 달성하여 주목받는 전문가가 있다. 단타와 단기 매매 구간에서 초단기 타이밍 포착력을 바탕으로 연속 수익을 기록하고 있는 SBS Biz 전문가 김호영 대표이다.

김 대표는 초단기 타이밍 포착에 특화된 실전매매 전문가다. 최근 단타 종목 중심으로 연속 수익 기록을 달성중. 특히 장중 변동성이 심한 구간에서도 빠른 판단과 대응으로 짧은 시간 안에 수익을 내는 것이 강점이다.

그의 전략은 단순히 종목을 추천하는 것이 아니라, 진입·청산의 타이밍을 실시간으로 제시하는 구조다. 시장이 출렁일수록 빛을 발하는 그의 리딩은, 기다림보다 즉시 대응형 매매를 선호하는 투자자들에게 적합하다.

실전에서 증명된 적중률과 속도로, 김호영 대표는 '빠르게 번다'는 말의 의미를 실제로 보여주고 있다.

증권가 한 관계자는 "김호영 대표의 전략은 기존 전문가들과 달리 실전 중심으로 빠르게 시장에 대응하는 것이 특징"이라며, "단기 50% 비중 운용 전략은 불안정한 시장에서도 안정적인 수익 기회를 만들어낼 수 있는 방식"이라고 평가했다.

현재 김 대표는 매일 장중 실시간으로 진행되는 단기 트레이딩 전략 공개를 통해 개인투자자들에게 확실한 기회를 제공하고 있으며, 이미 다수의 투자자들이 성과를 직접 체감하고 있다는 후문이다.

최근 핫이슈 종목

대한해운 대한해운 005880 | 코스피 증권정보 현재가 2,580 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 2,820 2026.03.04 개장전(20분지연) 관련기사 [특징주] 美·이란 전쟁에 해운주 강세인데…현대글로비스만 급락SM그룹 대한해운 신임 대표에 이동수SM그룹 대한해운, 동서발전과 600억 유연탄 장기용선 계약 전 종목 시세 보기 close , 흥아해운 흥아해운 003280 | 코스피 증권정보 현재가 2,560 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 2,330 2026.03.04 개장전(20분지연) 관련기사 [특징주]트럼프 "이스라엘·이란 휴전합의"…해운株 약세이란, 호르무즈 해협 봉쇄 의결…STX그린로지스 16%대↑[특징주]미국의 中선박 제재에…HMM, 신고가 전 종목 시세 보기 close , 극동유화 극동유화 014530 | 코스피 증권정보 현재가 5,340 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 4,615 2026.03.04 개장전(20분지연) 관련기사 [특징주]트럼프 '러시아산 원유 2차 관세' 언급에 석유주 강세 1000대기업 CEO 10명 중 3명은 'SKY' 출신…서울대 14%'포항 석유전' 주가 급등에도 에너지업계 조용한 이유 전 종목 시세 보기 close , 대성에너지 대성에너지 117580 | 코스피 증권정보 현재가 11,540 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 10,450 2026.03.04 개장전(20분지연) 관련기사 [특징주]이스라엘·이란 충돌 격화에…흥구석유 22% 급등[특징주]이스라엘, 이란 공습…방산·석유株 강세'포항 석유전' 주가 급등에도 에너지업계 조용한 이유 전 종목 시세 보기 close , 한화시스템 한화시스템 272210 | 코스피 증권정보 현재가 155,800 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 146,700 2026.03.04 개장전(20분지연) 관련기사 [특징주]중동 사태에 방산주, 줄줄이 신고가[특징주]방산주, UAE와 350억달러 규모 협력에 강세상승장에 미소 짓는 투자자들…만약 투자금이 4배였다면? 전 종목 시세 보기 close

