대구교육청, 올해 공무원 65명 선발…교육행정·사서·운전·공업 직렬

영남취재본부 구대선기자

입력2026.03.03 13:44

대구시교육청은 3일 시교육청 누리집을 통해 교육행정 인력 충원을 위한 '2026년도 지방공무원 임용시험 시행계획'을 발표했다.


올해 선발 예정 인원은 65명으로, 직렬별로는 교육행정 53명(일반 48명, 장애인 3명, 저소득층 2명), 사서 8명, 운전 1명, 공업(일반기계) 2명, 공업(일반전기) 1명이다.

대구시교육청

대구시교육청

응시연령은 18세 이상(2008년 12월 31일 이전 출생)이다.

교육행정·사서·운전 직렬 선발 임용시험 원서접수는 4월 13일부터 17일까지 5일간 진행하며, 필기시험은 6월 20일에 실시한다.


이 중 사서직렬은 1·2급 정사서 또는 준사서 중 1개 이상의 자격증을 소지해야 한다. 운전직렬은 대형운전면허를 소지하고 1년 이상의 대형승합자동차 운전경력이 있으며, 대구지방보훈청의 추천을 받은 취업지원대상자에 한해 응시할 수 있다.


공업직렬(일반기계, 일반전기)을 선발하는 임용시험은 대구 특성화고·마이스터고 졸업(예정)자를 대상으로 시행되며, 원서접수는 8월 24일부터 28일까지 5일간, 필기시험은 10월 31일에 실시한다. 해당 시험은 원서접수일 전 학교장 추천서 제출 기간에 졸업(예정)학교 학교장 추천서를 제출해야 응시가 가능하다.

응시원서는 '온라인 교직원 채용'을 통해 접수하며, 장애인과 임신부 등 응시자는 장애 유형 등에 따라 편의 지원을 신청할 수 있다.





영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr
