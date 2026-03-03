본문 바로가기
창원특례시 성산구, 신학기 대비 학교·유치원 식중독 예방 점검 실시

영남취재본부 송종구기자

입력2026.03.03 13:42

경남 창원특례시 성산구는 봄 신학기를 맞아 학교·유치원 및 집단급식소 식품판매업 합동점검을 오는 20일까지 실시한다.

성산구 문화위생과가 집단급식소를 점검하고 있다.

성산구 문화위생과가 집단급식소를 점검하고 있다.

주요 점검 내용은 △(집단급식소) 보존식 보관여부 △식품의 위생적 취급 △조리실 및 원료보관실 청결관리 여부 △조리 기계·기구 청결 관리 △칼·도마 구분사용 여부 △위생모 및 마스크 착용 여부 △건강진단 등 개인위생 관리 여부 △(집단급식소 식품판매업) 식재료 출입 시 운송 차량 온도 기준 준수 여부 등이다.


김수윤 문화위생과장은 "개학 전후는 식중독 예방관리가 특히 중요한 시기"라며 "학생들과 원아들이 안심하고 급식을 이용할 수 있도록 현장 위생관리에 최선을 다하겠다"고 강조했다.





영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr
