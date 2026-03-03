본문 바로가기
[속보]법원, 홈플러스 회생안 가결 기간 2개월 연장

김흥순기자

입력2026.03.03 13:27

[속보]법원, 홈플러스 회생안 가결 기간 2개월 연장
김흥순 기자 sport@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

