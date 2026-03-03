보성군, 합계출산율 1.32명 전국 7위…3년 만에 'V자 반등'

출생아 3년 연속 증가

30년 만에 순전입 전환

생활 인구 25만 명 돌파

전국 다수의 지방자치단체가 인구 감소와 지방소멸 위기에 직면한 가운데, 보성군이 뚜렷한 V자 반등을 그리며 새로운 해법을 제시하고 있다.

보성군은 3일 국가데이터처가 발표한 '2025년 출생·사망 통계'에서 합계출산율 1.32명을 기록해 전국 7위에 진입했다고 밝혔다. 2022년 0.79명에서 3년 만에 이뤄낸 상승으로, 감소세가 이어지던 출산 지표가 반등세로 전환되며 정책 효과가 나타난 것으로 분석된다.

출생아 수 역시 2022년 81명에서 2025년 124명으로 3년 연속 증가세를 이어갔다. 인구 감소율 또한 2021년 2.7%에서 2025년 0.51%까지 개선돼 인구 구조가 급격한 감소 국면에서 벗어나 안정화 단계로 전환됐다.

인구 이동 흐름에도 변화가 나타났다. 보성군은 1995년 이후 처음으로 전입자가 전출자보다 380명 많은 순전입을 기록했다. 이는 정주 여건 개선에 따른 실질적인 인구 유입이라는 결과로 분석된다.

생활 인구 기반도 빠르게 확대되고 있다. 통계데이터센터 자료에 따르면 2025년 5월 기준 체류 인구는 25만 명을 넘어 주민등록 인구의 약 6배 규모를 형성했다.

외국인 인구는 2022년 473명에서 2025년 1,504명으로 증가해 지역 산업의 생산가능 인구 확충과 경제 활력 회복을 뒷받침하고 있다.

이 같은 변화는 출산ㆍ청년ㆍ정주 정책을 연계한 인구 전략에 있다. 보성군은 출산장려금 및 양육지원 확대(2023년), 출생기본수당 신설(2025년), 신혼부부 이사비 지원, 출산 축하 물품 지급 등 생애 초기 지원을 강화했다.

또한, 청년 창업 프로젝트, 가업 승계 지원 ,청년 정착 지원 정책을 통해 결혼·출산으로 이어지는 정주 기반을 구축했다.

정책 추진 체계도 조직 중심으로 개편했다. 2023년 인구정책과를 신설하고 2025년 청년활력팀 기능을 강화해 인구 대응 전담 조직을 구축함으로써 정책 실행력을 높였다.

아울러, 지방소멸대응기금을 주거·일자리·생활 서비스 확충 등 정주 환경 조성에 투입하며 생활 인구 유입이 실제 정주 인구 증가로 이어지는 구조를 설계했다.

군 관계자는 "합계출산율 1.32명 달성은 보성군이 아이 키우기 좋은 환경임을 증명하는 수치"라며, "앞으로도 군민이 체감할 수 있는 혁신적인 정책을 지속적으로 발굴해 인구 소멸 위기를 희망의 에너지로 바꿔 나가겠다"고 말했다.





