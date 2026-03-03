본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

지역

인천 연수구, 모자 건강 통합 상담 플랫폼 가동

박혜숙기자

입력2026.03.03 11:51

시계아이콘00분 42초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

임신·출산 통합 콜센터 '연수I-LINK'
베이비 플래너가 1대 1 밀착 케어

인천 연수구가 복잡한 임신·출산 지원 정보를 한눈에 파악하고 전문적인 맞춤형 상담을 받을 수 있는 모자 건강 통합 상담 플랫폼 '연수 아이링크(I-LINK)'를 본격 가동한다.


3일 구에 따르면 연수 아이링크는 '아이(I)와 나를 잇는(LINK) 행복 연결망'이라는 의미로, 그동안 사업별로 흩어져 있던 상담 전화들을 하나의 직통번호(1644-7491)로 통합한 것이 핵심이다.

이를 통해 민원인은 번거로운 절차 없이 단 한번의 연결로 전문 상담까지 이어지는 '원스톱(One-Stop)' 행정 서비스를 체감할 수 있게 됐다.


인천 연수구, 모자 건강 통합 상담 플랫폼 가동
AD
원본보기 아이콘

연수 아이링크에는 모자건강팀 간호사 6명이 전문 '베이비 플래너'로 배치돼 1대 1 상담을 한다. 이들은 상담 접수시 대상자의 상황(난임, 임신 준비, 고위험 요인 등)을 체계적으로 분석해 일반 관리군과 중점 관리군으로 민원인을 분류하고, 단순 정보 안내를 넘어선 심층적인 사후 관리까지 수행한다.


정보 부족으로 치료에 어려움을 겪는 난임 부부를 위한 '난임 특화 밀착형 로드맵'도 제공한다. 검사부터 시술 단계별 가이드는 물론 시술 중단이나 실패시 겪는 심리적 고통을 완화할 심리 상담·치유 프로그램 연계까지 모든 과정을 베이비 플래너가 함께한다.

연수구 지역 출생아 수는 2023년 1962명에서 지난해 2535명(잠정)으로 약 15.5% 증가했다. 구는 급증하는 행정 수요에 발맞춰 이번 플랫폼이 서비스의 질을 획기적으로 높일 것으로 기대했다.


이재호 구청장은 "간절한 기다림이 소중한 탄생으로 이어질 수 있도록 전문 베이비 플래너들과 함께 체감도 높은 보건 서비스를 제공하는 데 최선을 다하겠다"고 밝혔다.





박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"뭐야?" 삼성전자도 뜬금없는 하한가… 눈 빠져라 출퇴근길 '주식창' 보며 전전긍긍[넥스트레이드 1년]② "뭐야?" 삼성전자도 뜬금없는 하한가… 눈 빠져라 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"유튜버 궤도 포토카드 얻으려 책 20권 샀다"…'아이돌 앨범깡' 닮아가는 서점가

"배 타는데만 2시간"…영화 한 편에 뒤집힌 청령포, 단종 성지 북새통

부모가 산에 버렸던 中 여성, 연 매출 500억 패션 브랜드 오너로

"부자 되려고 왔는데"…'꿈의 도시' 두바이 공격에 인플루언서들 혼란

졸음운전 차량에 쓰러진 16살 외동딸, 장기기증으로 6명에 새 삶 선물

미-이란 자폭드론 투입은 '장기전 대비용'

"이란 리스크보다 신용불안이 더 위험할 수도"

새로운 이슈 보기