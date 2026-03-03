광양시, 2025년 합계출산율 1.32…전국 평균 상회

기초자치단체 '시(市)' 단위 중 최고 수준

취업적령기 인구 유입 4년간 2천848명

전국적으로 저출산ㆍ고령화에 따른 인구 자연감소가 지속되는 가운데, 광양시가 합계출산율 상승과 자연증가 전환이라는 뚜렷한 인구 활력 지표를 보여 주목된다.

■ 전국 평균을 크게 웃도는 합계출산율…'시 단위' 최고 수준 기록

국가데이터처가 2월 26일 발표한 '2025년 출생·사망 통계(잠정)'에 따르면, 광양시의 2025년 합계출산율은 1.32로 집계됐다. 이는 전국 평균 0.8명은 물론 전남 1.1명을 크게 상회하는 수치이며, 전국 기초자치단체 시(市) 단위 중 가장 높은 수준으로 나타났다.

출생ㆍ사망 구조에서도 자연증가가 확인됐다. 광양시는 지난해 출생 1,159명, 사망 1,020명으로 139명의 자연증가를 기록했다. 전국 다수 지역에서 자연감소가 이어지는 상황과는 다른 흐름이다.

이러한 결과는 결혼·출산에 대한 긍정적인 사회적 인식 변화에 더해 광양시가 수년간 '아이 낳고 키우기 좋은 환경' 조성에 다양한 정책적 노력을 기울인 결실로, 이번 통계는 이러한 인구 지표의 변화를 수치로 보여 준 것으로 분석된다.

■ '청년이 오고 정착하는 도시' 기반…일자리 중심의 인구 활력 구조

광양시는 임신ㆍ출산 지원 정책과 함께, 출산율을 뒷받침하는 핵심 기반으로 청년층의 지역 유입과 정착을 꼽고 있다. 시는 젊은 세대가 정착할 수 있는 가장 큰 요인 중 하나로 양질의 일자리를 지목하고, 관련 정책 추진에 주력해 왔다.

그 결과 최근 4년간 취업 적령기(27~34세) 인구가 증가하며 인구 활력 기반이 강화되는 추세를 보이고 있다.

■ 주거 안정도 출산 기반…주택자금 이자 지원 1,417세대

청년층의 주거 안정 역시 출산율을 견인하는 주요 요인으로 분석된다. 광양시는 청년층의 주거비 부담 완화를 위해 2018년부터 주택자금(구입·전세) 대출이자 지원사업을 시행해 왔으며, 신규 공동주택 공급 등을 통해 젊은 세대의 다양한 주거 수요를 뒷받침해 왔다.

시는 일자리와 주거가 결합된 정착 여건이 청년층의 생활 기반을 안정시키고, 이를 바탕으로 결혼·출산으로 이어지는 구조를 만들기 위해 관련 정책을 지속 강화할 방침이다.

광양시 관계자는 "전국적으로 저출산ㆍ고령화가 심각한 상황에서도 광양시는 아이 키우기 좋은 도시 환경을 만들기 위한 노력이 결실을 보이고 있다"며 "앞으로도 보육, 교육, 주거, 일자리 등 전방위 정책을 강화해 인구 활력을 지속하기 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.

한편, 광양시의 2025년 말 인구는 15만5,259명으로 광주·전남에서 유일하게 4년 연속 인구가 증가했다.





호남취재본부 허선식 기자 hss79@asiae.co.kr



