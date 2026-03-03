본문 바로가기
임실군 '농촌공간 재구조화·재생 기본계획' 수립

호남취재본부 백건수기자

입력2026.03.03 14:02

임실군이 농촌의 난개발을 방지하고 살기 좋은 농촌 공간을 조성하기 위한 '농촌 공간 재구조화 및 재생 기본계획' 수립에 본격적으로 나섰다.

임실군은 지난 24일 임실군청 회의실에서 박현숙 부군수를 비롯한 심의위원 및 관계 전문가들이 참석한 가운데 '임실군 농촌공간 재구조화 및 재생 기본계획(안)' 수립을 위한 '임실군 기초농촌공간정책심의회'를 개최했다. 임실군 제공

임실군은 지난 24일 임실군청 회의실에서 박현숙 부군수를 비롯한 심의위원 및 관계 전문가들이 참석한 가운데 '임실군 농촌공간 재구조화 및 재생 기본계획(안)' 수립을 위한 '임실군 기초농촌공간정책심의회'를 개최했다. 임실군 제공

임실군은 지난 24일 오후 2시 임실군청 회의실에서 임실부군수를 비롯한 심의위원 및 관계 전문가들이 참석한 가운데 '임실군 농촌 공간 재구조화 및 재생 기본계획(안)' 수립을 위한 '임실군 기초농촌공간정책심의회'를 개최했다.


이번 심의회는 지난해 시행된 '농촌 공간 재구조화 및 재생지원에 관한 법률'에 따라, 임실군 농촌 공간의 향후 10년(2026~2035년)의 농촌 공간을 설계하기 위해 마련됐다.

회의에서는 임실군 전역을 대상으로 한 재생활성화지역 지정, 8개 분야의 농촌특화지구(농촌마을보호지구, 융복합산업지구, 재생에너지지구 등) 지정 및 관리 방안 등이 집중적으로 논의됐다.


심의회에 참석한 위원들은 농촌의 인구 감소와 지방 소멸 위기 대응을 위해 특화지구 설정의 실효성을 높여야 한다고 입을 모았다. 특히 재구조화 과정에서 발생할 수 있는 문제점에 대한 선제적 관리 방안과 세부 사업에 대한 명확한 가이드라인 구축이 필요하다는 의견이 제시됐다.


임실군은 이번 심의회에서 도출된 전문가 의견을 기본계획에 충실히 보완하여, 올해 상반기 중 전북특별자치도의 승인을 거쳐 계획을 확정할 예정이다.

박현숙 임실부군수는 "이번 계획 수립은 우리 군 농촌의 미래 방향을 설정하는 매우 중요한 과정"이라며 "체계적인 공간 구조화를 통해 주민들이 살고 싶고, 청년들이 돌아오고 싶은 지속 가능한 임실을 만드는 데 최선을 다하겠다"고 밝혔다.





호남취재본부 백건수 기자 baekok@asiae.co.kr
