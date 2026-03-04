새로운 기회 맞이했다면 투자금부터 넉넉하게...연 5%대 금리로 4배까지

투자의 성과는 종목 선택뿐 아니라 자금 운용의 효율성에 따라 달라진다. 같은 흐름 속에서도 얼마나 적극적으로 대응하느냐에 따라 결과는 크게 갈린다. 이 때문에 개인투자자들 사이에서는 스탁론을 활용한 자금 운용 전략이 다시 관심을 받고 있다.

과거에는 높은 금리가 부담 요인이었지만, 최근에는 분위기가 달라졌다. 올뉴스탁론이 연 5%대 업계 최저금리 상품을 선보이면서, 이자 부담을 낮춘 선택지가 등장했기 때문이다.

보유 자금만으로는 수익 확대에 한계가 느껴졌던 투자자라면, 상대적으로 낮은 금리의 스탁론을 통해 투자 전략의 폭을 넓혀볼 수 있는 환경이 마련되고 있다.

◆ 올뉴스탁론, 연 5%대 최저금리 상품에 DSR 미적용 상품까지!

올뉴스탁론에서 투자자들 누구나 부담 없이 스탁론을 경험할 수 있도록 연 5%대 업계 최저금리로 이용 가능한 증권 연계신용 상품을 출시했다. 주식매입은 물론 증권사 미수/신용 대환 모두 가능하며 신용등급 차등 없이 자기 자본 포함 최대 4배까지 활용할 수 있다.

이와 함께 DSR 한도 때문에 기존 스탁론 활용이 어려웠던 투자자들을 위한 DSR 무관 상품도 취급 중이다. 그리고 대체거래소(NXT)를 이용 중인 투자자들도 활용이 가능하다.

올뉴스탁론에 대해 자세히 알고 싶은 투자자는 고객상담센터(☎1599-8666)로 연락하면 대출 여부와 무관하게 언제든 전문상담원과 편리하게 상담할 수 있다.

○ 연 5%대 업계 최저금리 상품 출시!

○ 보유하고 있는 대출액이나 소득 무관하게! (DSR 무관)

○ 최대 4배 주식자금 활용 가능! (본인 자금 포함)

○ 증권 신용/미수 당일 즉시 대환 가능!

○ 대체거래소(NXT) 거래 가능

○ 기존 증권사 신용, 스탁론으로 매수가 어려웠던 종목도 OK!

* 올뉴스탁론 고객상담센터 : 1599-8666

바로가기 : https://allnewstockloan.co.kr?agency=HTS

삼천당제약 삼천당제약 000250 | 코스닥 증권정보 현재가 665,000 전일대비 89,000 등락률 -11.80% 거래량 304,310 전일가 754,000 2026.03.04 13:32 기준 관련기사 코스피 3%대 하락출발… 장초반 사이드카 발동하기도‘파죽지세’ 코스피...단기 조정 나와도 안심?[특징주]삼천당제약, 9%↑…'먹는 위고비' 유럽 11개국 계약 전 종목 시세 보기 close , 대한항공 대한항공 003490 | 코스피 증권정보 현재가 23,650 전일대비 1,550 등락률 -6.15% 거래량 3,828,366 전일가 25,200 2026.03.04 13:32 기준 관련기사 조원태 "통합 대한항공 첫 페이지 연다…시대적 과업 완수"막힌 '하늘길·바닷길'…호르무즈 봉쇄 공포에 수출 한국 '물류 비상'[미국-이란 전쟁][특징주]미국·이란 전쟁에 항공주 하락…대한항공 7%↓ 전 종목 시세 보기 close , 삼성중공업 삼성중공업 010140 | 코스피 증권정보 현재가 24,500 전일대비 3,500 등락률 -12.50% 거래량 7,680,527 전일가 28,000 2026.03.04 13:32 기준 관련기사 종목 잘 골랐다면 투자금도 넉넉하게...연 5%금리로 4배까지같은 종목 샀는데 수익이 다르다고? 비결은 연 5%대 금리의 4배 투자금종목 잘 골랐다면 투자금 넉넉하게 마련해야...연 5%대 금리로 4배까지 전 종목 시세 보기 close , LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 111,700 전일대비 15,900 등락률 -12.46% 거래량 2,016,110 전일가 127,600 2026.03.04 13:32 기준 관련기사 기회를 제대로 살리려면? 최대 4배 주식자금을 연 5%대 금리로LG전자, 퀄컴과 손잡고 차세대 텔레매틱스 기술 혁신 가속LG전자, 완주 AI 데이터센터에 HVAC 솔루션 공급 협약 전 종목 시세 보기 close , 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 343,500 전일대비 39,500 등락률 -10.31% 거래량 566,249 전일가 383,000 2026.03.04 13:32 기준 관련기사 코스피 3%대 하락출발… 장초반 사이드카 발동하기도올해 바이오헬스 수출 304억달러 목표…예산 2300억 투입미국 승소까지 ‘한 발’ 알테오젠, SC 제형 전쟁 승기 잡나 전 종목 시세 보기 close

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>