상단 예측 불가능한 국내 증시...조정도 두렵지 않은 역대급 대기 자금

입력2026.03.04 10:42

코스피가 6000선을 돌파한 배경에는 개인투자자의 압도적인 시장 참여가 자리 잡고 있다. 주식거래 활동계좌 수는 1억개를 넘어서며 국민 1인당 평균 2개 수준까지 늘었고, 투자자 예탁금도 108조원을 웃돌며 사상 최대치를 기록했다. 두 달 새 20조원 이상 유입된 대기자금은 증시로의 자금 이동이 전 국민적 흐름으로 확산되고 있음을 보여준다.


투자 방식도 변화하고 있다. 지수 급등 속에 개별 종목 부담이 커지면서 분산투자가 가능한 ETF로 개인 자금이 빠르게 몰리고 있으며, 올해 들어 두 달 만에 연간 순매수 규모의 상당 부분을 채웠다. 단기 변동성에 대한 경계는 필요하지만, 자금 유입과 정책·실적 모멘텀이 유지되는 한 주도 업종과 핵심 테마 중심의 흐름은 당분간 이어질 것이란 평가가 나온다.

한편, 스탁론에 대한 관심이 날로 높아지고 있다. 모처럼 잡은 투자기회를 놓치지 않으려는 투자자들이 주식매입을 위해 더 많은 자금을 활용할 수 있는 스탁론으로 눈길을 돌리고 있기 때문이다.


여기에 미수/신용 이용 중 주가급락으로 반대매매 위기를 맞이하더라도 추가 담보나 종목 매도 없이 간단히 갈아탄 후 반등 시점을 기다릴 수 있다는 것도 스탁론의 장점 중 하나다.

◆ 올뉴스탁론, 연 5%대 최저금리 상품에 DSR 미적용 상품까지!

올뉴스탁론에서 투자자들 누구나 부담 없이 스탁론을 경험할 수 있도록 연 5%대 업계 최저금리로 이용 가능한 증권 연계신용 상품을 출시했다. 주식매입은 물론 증권사 미수/신용 대환 모두 가능하며 신용등급 차등 없이 자기 자본 포함 최대 4배까지 활용할 수 있다.


이와 함께 DSR 한도 때문에 기존 스탁론 활용이 어려웠던 투자자들을 위한 DSR 무관 상품도 취급 중이다. 그리고 대체거래소(NXT)를 이용 중인 투자자들도 활용이 가능하다.

올뉴스탁론에 대해 자세히 알고 싶은 투자자는 고객상담센터(☎1599-8666)로 연락하면 대출 여부와 무관하게 언제든 전문상담원과 편리하게 상담할 수 있다.


○ 연 5%대 업계 최저금리 상품 출시!

○ 보유하고 있는 대출액이나 소득 무관하게! (DSR 무관)

○ 최대 4배 주식자금 활용 가능! (본인 자금 포함)

○ 증권 신용/미수 당일 즉시 대환 가능!

○ 대체거래소(NXT) 거래 가능

○ 기존 증권사 신용, 스탁론으로 매수가 어려웠던 종목도 OK!

* 올뉴스탁론 고객상담센터 : 1599-8666

바로가기 : https://allnewstockloan.co.kr?agency=HTS


LIG넥스원 , 한화솔루션 , 한국항공우주 , NAVER , 한국전력


※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.




