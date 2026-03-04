4배 투자금, 신용미수대환을 연 5%대 부담 없는 금리로...당일 이용 가능

주식 시장의 기회는 예고 없이 찾아온다. 방향을 읽고도 투자금이 부족하면 대응이 제한되고, 수익 역시 아쉬울 수밖에 없다. 이런 이유로 개인투자자들 사이에서는 투자 여력을 넓혀주는 스탁론에 대한 관심이 꾸준히 이어지고 있다.

다만 최근에는 규제 환경 변화와 금리 부담이 겹치며 스탁론 활용을 망설이는 분위기도 나타났다. 비용 부담이 커질 경우 자금 운용 전략 전반이 위축될 수 있다는 우려 때문이다.

이런 흐름 속에서 올뉴스탁론은 연 5%대 업계 최저금리 상품을 포함한 다양한 선택지를 제시하며 주목받고 있다. 투자 기회가 와도 자금 부족으로 고민했던 투자자들에게 보다 현실적인 대안으로 거론되는 분위기다.

◆ 올뉴스탁론, DSR 무관 상품에 연 5%대 최저금리 상품으로 다양한 선택지를!

올뉴스탁론에서 투자자들 누구나 부담 없이 스탁론을 경험할 수 있도록 연 5%대 업계 최저금리로 이용 가능한 증권 연계신용 상품을 출시했다. 주식매입은 물론 증권사 미수/신용 대환 모두 가능하며 신용등급 차등 없이 자기 자본 포함 최대 4배까지 활용할 수 있다.

이와 함께 DSR 한도 때문에 기존 스탁론 활용이 어려웠던 투자자들을 위한 DSR 무관 상품도 취급 중이다. 그리고 대체거래소(NXT)를 이용 중인 투자자들도 활용이 가능하다.

올뉴스탁론에 대해 자세히 알고 싶은 투자자는 고객상담센터(☎1599-8666)로 연락하면 대출 여부와 무관하게 언제든 전문상담원과 편리하게 상담할 수 있다.

○ 연 5%대 업계 최저금리 상품 출시!

○ 보유하고 있는 대출액이나 소득 무관하게! (DSR 무관)

○ 최대 4배 주식자금 활용 가능! (본인 자금 포함)

○ 증권 신용/미수 당일 즉시 대환 가능!

○ 대체거래소(NXT) 거래 가능

○ 기존 증권사 신용, 스탁론으로 매수가 어려웠던 종목도 OK!

* 올뉴스탁론 고객상담센터 : 1599-8666

바로가기 : https://allnewstockloan.co.kr?agency=HTS

두산에너빌리티 두산에너빌리티 034020 | 코스피 증권정보 현재가 88,100 전일대비 8,800 등락률 -9.08% 거래량 4,550,775 전일가 96,900 2026.03.04 10:29 기준 관련기사 코스피 3%대 하락출발… 장초반 사이드카 발동하기도‘파죽지세’ 코스피...지금 들어가도 늦지 않았다?멈출 줄 모르는 코스피...달리는 말에 올라타볼까 전 종목 시세 보기 close , 현대로템 현대로템 064350 | 코스피 증권정보 현재가 228,000 전일대비 21,000 등락률 -8.43% 거래량 1,852,650 전일가 249,000 2026.03.04 10:29 기준 관련기사 종목 잘 골랐다면 투자금도 넉넉하게...연 5%금리로 4배까지[특징주]중동 사태에 방산주, 줄줄이 신고가[특징주]방산주, UAE와 350억달러 규모 협력에 강세 전 종목 시세 보기 close , HMM HMM 011200 | 코스피 증권정보 현재가 21,250 전일대비 3,250 등락률 -13.27% 거래량 3,955,583 전일가 24,500 2026.03.04 10:29 기준 관련기사 韓대기업 중동에 법인 140곳 운영… 삼성 28곳 '최다'[특징주] 美·이란 전쟁에 해운주 강세인데…현대글로비스만 급락같은 종목 샀는데 현저히 다른 수익? 4배 투자금을 연 5%대 합리적 금리로 전 종목 시세 보기 close , 한미반도체 한미반도체 042700 | 코스피 증권정보 현재가 286,000 전일대비 4,000 등락률 +1.42% 거래량 2,525,395 전일가 282,000 2026.03.04 10:29 기준 관련기사 한미반도체 창사 최대 규모 배당 지급…주당 800원·총 760억 규모남들보다 늦었다고? 4배 투자금으로 따라가면 금방...금리는 연 5%대‘파죽지세’ 코스피...단기 조정 나와도 안심? 전 종목 시세 보기 close , 흥구석유 흥구석유 024060 | 코스닥 증권정보 현재가 29,700 전일대비 6,850 등락률 +29.98% 거래량 15,613,085 전일가 22,850 2026.03.04 10:29 기준 관련기사 [특징주]흥구석유, 연이틀 상한가…이란 전쟁으로 국제유가 급등[특징주]미국·이란 전면전 우려에 정유주 강세…흥구석유 14%대↑반도체 이후는 자동차? 관련주에서 아이디어 얻었다면 전 종목 시세 보기 close

