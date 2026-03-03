단백질 2.2배, 가격 무려 4배 差 '천차만별'…그릭요거트 실태조사 보니

'요즘 플레인' 단백질 함량 13.1g으로 1위

'커클랜드 시그니춰' 100g당 826원 '최저가'

최근 건강식으로 큰 인기를 끌고 있는 그릭요거트 제품들이 브랜드에 따라 영양성분은 최대 2.2배, 가격은 무려 4배나 차이가 나는 것으로 나타났다.

그릭 요거트 전문 브랜드 '요즘'의 3년 전 팝업 카페 모습. 요즘.

소비자시민모임은 시중 유통되는 17개 제품을 비교한 결과, 수분 제거 정도에 따라 단백질 함량과 가격이 비례하는 경향이 뚜렷해 소비자의 섭취 목적에 따른 합리적 선택이 필요하다고 3일 밝혔다.

시험 결과에 따르면 100g당 단백질 함량은 '요즘 플레인 그릭요거트'가 13.1g으로 가장 높았고, '후디스 그릭요거트 플레인'과 '후디스 달지 않은 저지방' 제품이 5.9g으로 가장 낮아 최대 2.2배 차이를 보였다.

그릭요거트의 평균 단백질 함량은 8.3g으로 일반 요거트보다 1.8배 높으며, 지방 역시 1.9배 높은 수준이다. 특히 '요즘 플레인 그릭요거트'(14.0g)와 '서울우유 더진한 그릭요거트'(13.6g)는 지방 함량이 1일 영양성분 기준치의 25% 이상을 차지해 섭취 시 주의가 필요하다. 반면 '코우카키스 그릭요거트 0%'와 '커클랜드 시그니춰 그릭요거트' 제품은 지방 함량이 0.1g 수준으로 매우 낮게 나타났다.

질감의 단단한 정도를 결정하는 고형분 함량은 '요즘 플레인 그릭 요거트'가 33.8g으로 가장 높았고, '커클랜드 시그니춰 그릭요거트'가 14.4g으로 가장 낮아 2.3배 차이가 났다. 이에 대해 소비자시민모임은 수분을 더 많이 제거할수록 동일한 양을 생산하는 데 필요한 원유 사용량이 증가해 제조 원가가 상승하기 때문에 농도가 진한 제품군이 상대적으로 가격이 높다고 설명했다. 실제로 100g당 가격은 '커클랜드 시그니춰 그릭요거트'가 826원으로 가장 저렴했으나, '요즘 플레인 그릭 요거트'는 3333원으로 4배가 넘는 가격 차이를 기록했다.

유산균 수는 모든 제품이 농후발효유 기준을 충족했다. 다만 '요즘 플레인 그릭요거트'는 유산균 수를 최댓값 기준으로 표시해 소비자 오인 가능성이 있어 해당 표시를 삭제하기로 했다. 또한 '코우카키스 그릭요거트 0%'와 '요즘 플레인 그릭요거트'는 열량, 나트륨 등 실제 측정값이 표시량의 허용 오차 범위를 벗어나 개선이 필요한 것으로 조사됐다.

윤명 소비자시민모임 사무총장은 "조사 결과, 그릭요거트는 영양성분과 농도는 물론 가격 면에서도 제품 간 차이가 큰 것으로 나타났다"며 "소비자는 자신의 섭취 목적과 선호하는 농도, 가격 등을 종합적으로 고려해 제품을 선택할 필요가 있다"고 했다. 또한 "아울러 제품명이 플레인이라도 설탕 등 당류가 포함될 수 있어 원재료명과 당류 함량을 확인할 필요가 있으며, 견과류를 활용하는 등 당류를 줄이는 건강한 식습관이 필요하다"고 덧붙였다.





세종=오유교 기자 5625@asiae.co.kr



