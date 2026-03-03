우리은행, DC·IRP 신규 가입 이벤트

입금액 따라 현금성 '꿀머니' 지급

우리은행은 DC(확정기여형)·개인형 IRP 퇴직연금 신규 가입 고객을 대상으로 '우리와 함께할 꿀타임' 이벤트를 3일부터 6월 30일까지 진행한다고 이날 밝혔다.

이번 이벤트는 기간 중 DC·IRP에 신규 가입한 뒤 100만원 이상 입금한 고객에게 입금 구간별로 우리금융 통합멤버십 포인트인 '꿀머니'를 선착순 지급하는 내용이다. 꿀머니는 우리WON멤버스 앱을 통해 계좌 입금, ATM 출금 등 현금처럼 사용할 수 있는 포인트다.

지급 규모는 입금액에 따라 차등 적용된다. 100만원 이상 입금 고객 1만2000명에게 5000원, 1000만원 이상 입금 고객 2400명에게 1만원, 1억원 이상 입금 고객 500명에게 2만원, 3억원 이상 입금 고객 200명에게 3만원의 꿀머니를 선착순 제공한다. 개인별 연간 최대 수령 한도는 3만원이며, 매월 최종영업일 기준으로 월 단위 정산해 지급한다. 자동이체 등록 등 세부 요건은 이벤트 안내문에 따른다.

우리은행은 이번 이벤트를 계기로 비대면 IRP 수수료 면제 혜택과 맞춤형 자산관리 서비스를 강화해, 연금 가입자가 세액공제 혜택과 장기 수익 관리까지 함께 챙길 수 있도록 지원하겠다고 밝혔다. 김재민 우리은행 연금마케팅지원팀장은 "퇴직연금은 단순한 상품이 아니라 고객의 평생 자산관리 파트너십의 출발점"이라며 "이번 이벤트를 통해 더 많은 고객이 세제 혜택과 체계적인 자산관리 서비스를 경험하길 바란다"고 말했다. 이어 "앞으로도 안정적 노후 준비를 지원하는 다양한 연금 솔루션을 지속 확대해 나가겠다"고 덧붙였다.





이은주 기자 golden@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>