현대카드·현대커머셜, 2026년 채용연계형 인턴십

4주 인턴…16일까지 홈페이지 지원

현대카드와 현대커머셜은 '2026 인턴십'을 진행한다고 3일 밝혔다.

채용 연계형 인턴십 프로그램으로, 모집 기간은 오는 16일 오전 10시까지다. 국내외 대학 졸업자 및 오는 8월 졸업 예정자는 누구나 지원할 수 있다.

서류전형, 필기시험, 면접 순으로 진행된다. 필기시험은 다음 달 4일, 면접은 다음 달 셋째 주부터 시작된다.

합격자들은 5월26일부터 4주간 현대카드·현대커머셜에서 인턴으로 근무한다.

근무 기간 카드상품기획, 금융상품영업, 재무·경영관리, 리스크·콜렉션, 경영지원, 브랜드 등 다양한 직무 분야를 경험해볼 수 있다.

인턴십이 끝난 뒤엔 근무 기간 수행한 업무 및 역량을 바탕으로 신입 인재 채용 여부를 결정한다.

인턴십에 대한 자세한 내용은 현대카드·현대커머셜 인재 모집 홈페이지에서 확인할 수 있다.





