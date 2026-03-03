가정·사업장 방치된 '새마을사랑 고철모으기'

탄소중립 실현! 모으면 자원, 버리면 쓰레기

새마을정신 실천하는 모범사례

근검·절약·협동

경북 상주시새마을회는 지난달 25일부터 27일까지 북천둔치주차장 일원에서 '2026 새마을사랑 고철 모으기 경진대회'를 개최해 800여 t의 고철을 수거하는 성과를 거두었다.

이번 행사는 가정과 사업장 등에 방치되어 있던 고철을 재활용해 산업 자원화하고, 시민들의 자원절약 의식을 확산시키기 위해 마련됐다. 어려운 여건 속에서도 새마을지도자들은 행사 기간 900여 대의 차량을 동원하고 유류대와 인건비 등 제반 비용을 받지 않는 헌신적인 봉사로 참여해 의미를 더했다.

특히, 하천과 전답 등에 방치되어 미관을 해치고 농촌지역 환경오염의 원인이 되었던 폐농기구와 철 구조물 등을 지도자와 주민들이 협동으로 수거함으로써 시민들의 큰 호응을 얻었으며, 지역사회에 훈훈한 미담이 되고 있다.

이번 경진대회를 통해 조성된 기금은 어려운 이웃돕기 등 지역사회 환원 사업에 사용될 예정이다. 이는 근검·절약·협동의 새마을정신을 실천하는 모범사례로 평가받고 있다.

이정희 상주시새마을회장은 "시민 모두의 적극적인 참여와 협조 덕분에 탄소중립 실현과 자원순환 사회 조성, 지역경제 활성화에 기여하는 뜻깊은 성과를 거둘 수 있었다"며 감사의 뜻을 표했다.

강영석 상주시장은 "새마을회와 새마을지도자들의 헌신적인 봉사와 시민들의 자발적 참여로 이룬 성과에 깊이 감사드린다"며, 앞으로도 '근검·절약·협동'의 가치를 바탕으로 지속 가능한 환경과 살기 좋은 상주를 만들기 위해 함께해 주시길 바란다"고 했다.





