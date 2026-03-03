본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

교육

5세 유아 무상 교육·보육, '4~5세'로 지원 대상 확대

오주연기자

입력2026.03.03 12:00

시계아이콘00분 31초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

2027년에는 3세부터 지원, 단계적 확대

유아 무상 교육·보육 지원 대상이 기존 5세에서 올해 '4~5세'로 확대된다. 해당 연령의 학부모는 별도의 신청 절차 없이, 기존에 납부하던 유치원비 또는 어린이집 기타 필요경비에서 무상교육·보육비만큼의 금액이 차감되는 형식으로 지원받을 수 있다.


3일 교육부는 양육비 부담을 경감하기 위해 지난해 7월부터 5세 유아(27만8000여명)를 대상으로 실시하는 유아 무상교육·보육 지원을 올 3월부터는 4~5세로 확대해 진행한다고 밝혔다. 이는 3~5세 단계적 무상교육·보육을 통해 유아 교육·보육의 국가 책임을 강화하겠다는 정부 공약과 국정과제에 따른 정책이다.

지난해 무상교육·보육 지원으로 5세 학부모가 기존에 어린이집·유치원에 납부하던 추가 부담금은 대폭 경감됐다. 2025년 12월 기준 유치원 납입금은 전년대비 26.6% 감소했다.


올해는 무상교육·보육 지원 대상을 어린이집·유치원 4~5세(50만3000여명)까지 확대한다. 교육부는 학부모가 추가로 부담 중인 유치원 유아 교육비 및 방과후 과정비, 어린이집 기타 필요경비 등을 지원해 실질적인 무상교육·보육을 실현할 방침이다. 무상교육·보육비는 올 3월부터 어린이집·유치원을 통해 지원된다.


강민규 영유아정책국장은 "지난해에 정책 효과를 확인한 만큼, 올해도 철저히 집행해 국민이 체감하는 가시적 변화를 만들겠다"고 했다.




오주연 기자 moon170@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"뭐야?" 삼성전자도 뜬금없는 하한가… 눈 빠져라 출퇴근길 '주식창' 보며 전전긍긍[넥스트레이드 1년]② "뭐야?" 삼성전자도 뜬금없는 하한가… 눈 빠져라 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"유튜버 궤도 포토카드 얻으려 책 20권 샀다"…'아이돌 앨범깡' 닮아가는 서점가

"배 타는데만 2시간"…영화 한 편에 뒤집힌 청령포, 단종 성지 북새통

부모가 산에 버렸던 中 여성, 연 매출 500억 패션 브랜드 오너로

"부자 되려고 왔는데"…'꿈의 도시' 두바이 공격에 인플루언서들 혼란

졸음운전 차량에 쓰러진 16살 외동딸, 장기기증으로 6명에 새 삶 선물

미-이란 자폭드론 투입은 '장기전 대비용'

"이란 리스크보다 신용불안이 더 위험할 수도"

새로운 이슈 보기